日首相將在戴維營與韓美總統分別舉行會談：強化基於法治的國際秩序

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8月1日，韓國總統辦公室相關人士向媒體表示，韓美日領導人將於18日在美國總統度假地戴維營一同散步，展現彼此之間深厚友誼。三國領導人在峰會期間還將參加各種聯誼活動，具體日程正在協調當中。東京方面，日本首相岸田文雄周二在政府與執政黨聯絡會議上透露稱，計畫借戴維營峰會機會，分別與美國總統拜登（Joe Biden）、韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談。

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岸田文雄當天向與會的政府和執政黨代表介紹稱，“外交方面，如果情況允許，我計畫8月17日起訪問美國並出席日美韓領導人會議。這將是日本、美國和韓國峰會首次獨立舉行，而不是與國際會議同時舉行。除了處理朝鮮問題外，我想藉此機會進一步加強日美韓之間的戰略合作，以維護和加強以法治為基礎的自由開放的國際秩序。我們還打算藉此機會舉行日美首腦會談和日韓首腦會談。”

據韓聯社報導，韓國總統辦公室相關人士表示，三國領導人將在戴維營峰會上進行高密度的溝通，進一步增進彼此友誼，期待會有不少凸顯三國領導人友誼的場景。據預測，這場將於美國總統度假地戴維營舉行的峰會前後，將進行三國領導人夫婦參與的午餐會和茶敘會，也不排除三方在現場即興安排聯誼活動的可能性。

預計三國領導人可能在會談結束後共同發表聯合新聞公報或協議書，其內容將包括畫時代地加強延伸威懾力的合作方案、旨在構建全球供應鏈的經濟安全合作方案等。此外，三國今後是否會定期舉行領導人會議也備受關注。

據英國《金融時報》周二報導，美國希望日本和韓國同意，三國都有義務在遭到攻擊時與另外兩國磋商，華盛頓正在推動在戴維營峰會期間發表一份歷史性聯合聲明。美日韓還在討論設立三方領導人熱線，預計將在此次峰會上公布其他措施，包括加強三方演習、網絡安全、導彈防禦和經濟安全。