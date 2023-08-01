緬甸軍政府部分赦免原國務資政昂山素季，33年刑期中減免6年

緬甸/亞洲/東盟

據路透社報導，緬甸國家媒體和知情人士稱，緬甸軍政府8月1日赦免了被監禁的原國務資政昂山素季19項罪行中的5項，但她仍將被軟禁。緬甸軍政府發言人佐敏吞(Zaw Min Tun)向當地“11媒體集團”表示，赦免意味着昂山素季33年的刑期將減免6年，並補充說這是大赦的一部分。根據緬甸軍政府大赦計畫，這個飽受衝突蹂躪的國家釋放了7000多名囚犯。

廣告 繼續瀏覽後續

2021年2月1日，緬甸國防軍推翻在2020年緬甸議會選舉中贏得選舉的全國民主聯盟政府，隨後對反對軍方統治的人士展開鎮壓，數千人被監禁或殺害，自此緬甸陷入了血腥動亂的漩渦。

周一，緬甸軍政府推遲了承諾於今年8月舉行的選舉，並將國家緊急狀態延長了6個月至2024年2月1日，批評人士認為這將延長危機。現年78歲的諾貝爾和平獎得主昂山素季在政變期間被拘留，上周在緬甸首都內比都從監禁轉為軟禁。

昂山素季否認所有被定罪的罪名，包括煽動他人危害國家安全、選舉舞弊和腐敗等，並一直在上訴。報道援引軍政府發言人的話說，軍方的緬甸國家管理委員會還將與昂山素季同時被捕的原總統溫敏的刑期減少了4年。

一位知情人士向路透社表示，昂山素季和溫敏都將繼續被拘留。這位匿名消息人士說：“她不會從軟禁中解脫出來”。該消息人士介紹稱，昂山素季被赦免的罪名都是輕罪，包括在競選期間違反新冠疫情防疫相關規定，違反自然災害管理法。

昂山素季是緬甸獨立英雄昂山的女兒。1989年，她在抗議數十年軍事統治的大規模抗議活動後首次被軟禁。1991年，她因爭取民主而獲得諾貝爾和平獎，但直到2010年才最終解除軟禁。

昂山素季領導的全國民主聯盟在2015年緬甸議會選舉中大獲全勝，這次選舉是試探性政治改革的一部分，她的政黨贏得了2020年11月的下一次選舉。但緬甸國防軍在2020年投票後宣稱選舉舞弊，並表示必須在2021年初掌權以確保投訴得到調查。昂山素季的政黨拒絕了選舉舞弊的指控。

泰國副總理兼外長敦上個月表示，他已與昂山素季進行了私下會面，這是自後者被拘留以來第一位獲准與她會面的外國官員。敦說，昂山素季健康狀況良好，支持通過對話幫助解決緬甸國內危機。

一位外交消息人士將周二的赦免描述為“表面文章”。該消息人士說：“這是向國際社會發出的一個信號——但沒有做任何實質性的事情”。

由昂山素季支持者和軍政府的其他反對者組成的緬甸民族團結政府的發言人說，部分赦免昂山素季和溫敏表明軍方感受到了壓力，因為不僅西方國家，東南亞鄰國及東盟也要求解決緬甸危機。

緬甸民族團結政府發言人覺佐（Kyaw Zaw）說：“這只是一個政治把戲……旨在緩解壓力”。“必須無條件釋放他們，因為他們是被任意拘留的。必須釋放所有政治犯”。