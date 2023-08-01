美日韓戴維營峰會聲明或將首提一方遭攻擊後，三方聯合磋商內容

美國/日本/韓國

據英國《金融時報》8月1日報導，美國希望日本和韓國同意，三國都有義務在遭到攻擊時與另外兩國磋商，華盛頓正在推動本月在戴維營舉行的美日韓峰會時發表一份歷史性聯合聲明。華盛頓與東京和首爾分別結成了雙邊同盟，韓日兩國常年來因舊日本帝國在二戰中的暴行而關係緊張。但據四位熟悉內情的人士透露，白宮希望拉近這兩個太平洋盟國的關係，以增強對朝鮮和中國的威懾力。

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官員們仍在就美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅計畫在 8月18日戴維營峰會上發表的聯合聲明文本進行談判。除了要求使用有關磋商的措辭外，白宮還敦促東京和首爾聲明美日韓三國互有弱點，指朝鮮和中國，這將加強威懾力並促進防務合作。

報導指，美日韓還在討論設立三方領導人熱線，預計將在此次峰會上公布其他措施，包括加強三方演習、網絡安全、導彈防禦和經濟安全。美國智庫國際戰略研究中心高級顧問、日本事務主管約翰斯通（Christopher Johnstone）向該報分析稱，“東京和首爾發表聲明，確認兩國的安全是相互關聯的，這將具有歷史意義，兩國未來的領導人都很難否認這一點”。他補充說，“這將發出一個共同利益和目標的信息，平壤當然會聽到，但北京也許會聽得更清楚。”

白宮拒絕對此發表評論。韓國政府沒有立即回應置評請求。日本政府也拒絕置評，但官員們指出，《美日安保條約》不允許三邊集體防禦。一位日本官員說：“面對來自朝鮮和中國的核與導彈威脅，我們將探索加強安全合作的新途徑，但這將是循序漸進的”。

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）拒絕就具體談判發表評論，但表示華盛頓及其盟國正在採取重大舉措。他說，“即便中國強烈反對，美國是一個永久的太平洋大國。（美日韓）三邊夥伴關係是有利於我們集體願景的重大戰略轉變。”

努力拉近東京和首爾的關係是拜登政府加強印太地區聯盟戰略的最新組成部分。其他印太多邊框架包括美日印澳四方安全對話（Quad），以及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。

德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，“在拜登政府正在建立的所有聯盟中，美日韓軸心最令中國擔憂”。她補充說，“近幾個月來，美日韓不斷加強防務合作，包括更緊密的導彈防禦聯合演習和數據共享，這將導致中國的安全環境顯著惡化。”

報導指，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）是拜登政府推動這一進程的先鋒，他也是四方安全對話機制和澳英美三方安全夥伴關係協議的倡導者。

值得注意的是，美日韓領導人將在戴維營峰會後發表的聯合聲明並不等同於一份正式的集體安全協議，但它將是東京和首爾關係緩和的一大步，兩國因共同面臨來自中國大規模擴軍的壓力和來自平壤的核與彈道導彈項目挑釁而走得更近。

美國國務院前亞太事務助卿、現亞洲協會政策研究院副院長拉塞爾（Daniel Russel）表示，“東京和首爾正日益表明，加強安全協調對各自的國家安全至關重要，該地區任何地方的軍事侵略行為都將對雙方產生影響。他們已經放棄了‘與我無關’的態度。”