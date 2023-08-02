美駐菲律賓使館對受制裁中企參與馬尼拉灣填海工程表關切

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據美聯社報導，美國駐菲律賓大使館8月2日表示，由於一家受美方制裁的中國公司的參與，美國對其戒備森嚴的大使館附近馬尼拉灣的大型填海造地項目表示關切。美國駐菲大使館發言人卡甘戈帕迪海（Kanishka Gangopadhyay）稱，美方在與菲律賓政府官員討論時，也表達了對馬尼拉灣填海工程潛在環境影響的擔憂。

美國駐菲律賓菲大使館周三對一家受制裁的中國公司的參與其館址附近的大型填海項目表示擔憂。

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報導指，環保組織對菲律賓政府批準的長達數年之久的填海活動發起了抗議，這些填海活動主要是由房地產公司發起的，它們希望在這個長期以來因污染而聞名的海灣上建造人工島嶼，作為高檔酒店、賭場、餐館和娛樂中心的基地。還有人擔心，在填海土地上建造的高層建築會阻擋當地人欣賞馬尼拉灣著名的日落美景。

卡甘戈帕迪海在一份聲明中說，“我們對馬尼拉和附近地區的環境、抵禦自然災害的能力以及商業可能受到的長期和不可逆轉的負面影響表示擔憂”。他續稱，“我們還擔心這些項目與中國交通建設集團有聯繫，該公司因幫助中國軍隊在南中國海建設人工島並使之軍事化而被列入美國商務部實體清單。”

2020年8月26日，美國商務部工業與安全局（BIS）決定將24家參與南海造島的中國企業列入實體清單，包括中國交建集團的幾家子公司。被列入該名單的中國公司在沒有獲得幾乎難以獲得的特別許可證的情況下，不得與任何美國公司進行貿易。北京方面抗議美國的制裁是非法的。就美國駐菲律賓大使館的最新表態，中國政府官員沒有立即發表評論。

中國交建集團表示，其子公司之一中國港灣工程有限責任公司參與了一個項目，其中包括在馬尼拉大都會的帕賽市郊區附近的海灣建造三座人工島。

美聯社報導指，在過去10年中，中國將至少7個有爭議的礁石變成了現在配備有軍機和導彈的軍事基地，引起美國及其在南中國海周邊的盟友、以及堅持擁有南中國海部分主權的聲索鄰國的高度警惕，加劇了該地區的緊張局勢。

南海爭議已成為美中對抗的一個微妙前沿。美國軍艦和戰鬥機在爭議海域巡航，挑戰中方的領土主張聲索，經常引發中國警告美方停止插手爭端，否則將面臨不明的懲罰措施。