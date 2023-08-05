菲律賓官員：菲美兩國將於年底前在西菲律賓海開始聯合巡航

菲律賓/美國/南海

據菲律賓ABS-CBN新聞頻道等媒體報導，菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬來亞(Jonathan Malaya) 8月4日表示，菲律賓和美國已同意在今年年底前於西菲律賓海（菲律賓西側的南中國海海域）進行聯合巡航。馬來亞說，菲律賓在該爭議海域的主要戰略之一是加強與其他國家和盟國的夥伴關係，同時支持基於規則的國際秩序。

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馬來亞周五在西菲律賓峰會上說，“這就是為什麼（小馬科斯）總統去了美國，會見了美國總統拜登（Joe Biden），重振了我們的《共同防禦條約》。我們與澳大利亞也有良好的關係，我們與澳大利亞簽有《訪問部隊協議》”。

馬來亞補充說，“最近，（菲律賓國家安全顧問）愛德華多·阿尼奧（Eduardo Ano）在一次三方會議上會見了日本和美國的國家安全顧問。我認為在不久的將來菲律賓和美國將會進行聯合巡邏，或者聯合巡航。讓我們等待那個（時刻）。”

馬來亞談到，一些後勤問題仍在解決中，但他對克服這些挑戰感到樂觀。他說，“仍有後勤問題需要解決。 仍有一些問題需要解決，但我不認為這些是不可克服的”。當被問及西菲律賓海聯合巡航的開始日期時，馬來亞回答說：“我認為在今年年底之前，（菲律賓）外交部和相關部門會正式宣布這一消息。但目前我還不能透露。”

馬來亞指出，如果嚴格遵守國際法，與美國的聯合巡航不一定會使整個南中國海地區的局勢惡化。他補充說，聯合巡航的目的只是通過保持海上通道暢通來確保航行自由。他強調，“國際法明確規定了什麼是國際海洋。只要我們遵守《聯合國海洋法公約》。《聯合國海洋法公約》中規定，國際法允許我們航行的地方就是我們將航行的地方”。

當被問及與中國舉行聯合軍演的前景時，馬來亞表示目前沒有法律依據。菲律賓國家安全委員會還沒有收到任何有關此事的提案。他說，“首先，（如果）我們要舉行聯合軍事演習，我們需要與中國簽署《訪問部隊協議》。所以我們沒有與中國簽署《訪問部隊協議》，這才是真正的大問題”。

馬來亞表示，追求西菲律賓海的利益並不是為了挑戰中國，而是着眼於菲律賓及其人民從該地區受益。他宣稱，“我們這樣做是因為我們希望菲律賓和菲律賓人民能從西菲律賓海受益。”