南海主權爭議：菲召見中國大使 中國要求菲移除“擱淺”軍艦

中國/菲律賓/南海主權爭議

中國海岸警衛隊上周六（8月5號）在有主權爭議的南中國海攔截並向菲律賓補給船隻發射水炮後，菲律賓周一召見了中國大使。中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走“坐灘”軍艦，恢復該礁的原狀，菲律賓回應稱永不放棄仁愛礁。

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菲律賓總統小費迪南德-馬科斯周一告訴媒體，外交部長召見了中國大使，並給了一份附有所發生事件的照片和視頻的照會，等待中方的答覆。他指出，"中國的立場當然是說'這（仁愛礁）是我們的，所以要捍衛它'，而我們則說'不，這是我們的，所以我們要捍衛它'。馬科斯補充道，"因此，這就成了我們討論的灰色地帶。”

中國和菲律賓最新南海衝突事件發生在上周六，菲律賓海岸警衛隊當時表示："強烈譴責中國海岸警衛隊的危險舉動以及對（其）船隻非法使用水炮的行為"。報道稱，自2021年11月中國海岸警衛隊使用水炮攻擊菲律賓前往第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）補給船以來，周六發生的事件尚屬首次。

據法新社，對於馬尼拉指責中國海岸警衛隊在南海向菲律賓船隻發射水炮，稱其行為 "非法 "且 "危險"，中國方面的說法是，對 "非法 "進入其水域的菲律賓船隻採取了 "必要措施"。

為了宣示其對第二托馬斯礁的主權，菲律賓1999年故意擱淺一艘軍艦，派人駐守，通過空中投送方式補給物資。 馬尼拉抱怨說，其在這些爭議水域巡邏的船隻經常受到中國海岸警衛隊或海軍艦艇的監視或阻攔。

中國周一要求菲律賓從仁愛礁撤出“擱淺”的軍艦。海警局聲明表示，敦促菲律賓恢復仁愛礁，並表示已允許向擱淺的船隻運送包括食品在內的生活必需品，聲明補充說已使用高壓水槍以避免直接攔截造成的碰撞。中國上周末表示，對該地區擁有“無可爭議”的主權，並敦促菲律賓停止在該海域的侵權活動。

菲律賓國家安全委員會發言人喬納森-馬來亞（Jonathan Malaya）告訴記者 ： "再次強調，我們絕不會放棄愛尤銀礁（Ayungin Shoal）礁。“ 他以菲律賓名稱稱呼位於南沙群島（Spratly Island）的仁愛礁。

上述事件發生後，美國國務院譴責了中國的 "危險 "行為，稱這是中國海岸警衛隊和 "海上民兵 "所為。英國和澳大利亞大使館以及歐盟表示了關切。加拿大駐菲律賓使團譴責中國的干預行為是 "危險和挑釁"，而日本代表則認為這一事件 "完全不可接受"。

法新社報道，儘管菲律賓、越南和馬來西亞等國提出了主權主張，但中國政府仍聲稱擁有幾乎整個南海，且無視2016年國際社會作出的相關裁決。

自 2022 年 6 月上台以來，菲律賓總統小馬科斯一直堅稱不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權益，並與美國拉近了關係。

這次海上事件沒有造成人員受傷，菲律賓正在考慮下一步的部隊補給行動。