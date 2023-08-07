印度主要反對黨領袖拉胡爾·甘地的議員資格獲得恢復

印度政治

周一，印度主要反對黨領袖拉胡爾·甘地重返國會，因為印度最高法院上周末宣布說對拉胡爾誹謗總理莫迪案暫緩定罪。

2023 年 3 月 25 日，印度主要反對黨國大黨領導人拉胡爾·甘地在新德里黨總部舉行新聞發布會上。

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印度國會下院首席秘書烏特帕爾·庫馬爾·辛格(Utpal Kumar Singh)在一份聲明中表示，自三月底起取消甘地先生議員資格的決定“已經停止執行，但須根據進一步的司法裁決”。

3月23日，這位53歲的國大黨領導人因在2019年競選期間發表了誹謗總理莫迪的言論，而被判處兩年監禁。當時他宣稱“所有小偷都姓莫迪”。

印度國大黨主席馬利卡瓊·哈格稱恢復拉胡爾的議員職位的決定是“值得歡迎的一步”，並呼籲政府專註於“治理，而不是通過攻擊反對派領導人來打擊民主”。

誹謗定罪使拉胡爾失去國會議員資格，也將無法參加明年的大選。而莫迪領導的執政黨——印度人民黨 (BJP) 被普遍認為將在這次大選中勝出。

國大黨議員沙希·塔魯爾對拉胡爾·甘地復職的宣布表示“如釋重負”，並說： “他現在可以恢復在人民院（議會下院）的職責，為印度人民及其選民服務……這是正義和我們民主的勝利”。

上周五， 印度最高法院暫停了對拉胡爾誹謗案的定罪，並表示原判沒有理由對他四年前在競選集會上發表的言論判處最高刑罰。

法官 B.R. Gavai 在裁決中表示：“在做出最終判決之前，量刑令必須暫停執行。”

拉胡爾·甘地是國大黨的象徵，是印度第一個政治王朝的後裔。 他是拉吉夫和索尼婭·甘地的兒子、英迪拉·甘地的孫子，尼赫魯的曾外孫，他們都曾擔任印度總理之職。 但他與聖雄甘地沒有親屬關係。