媒體：日本或準備八月底起排放福島核廢水

日本/福島核電站廢水排放

路透社引述日本《朝日新聞》周一援引未透露姓名的政府消息來源報道稱，日本或正準備在8月底開始從受災的福島核電站向海洋釋放核廢水。

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報道稱，日本首相岸田文雄打算在8月17日起訪美時舉行的日韓首腦會談上，向韓國總統尹錫悅再度說明安全性，報道稱，期間岸田文雄將向美韓總統解釋排放程序，並向他們保證將安全地執行這一程序。日本共同網報道，岸田回國後再敲定啟動排海的時期。但預期勢必將招致反對排海的中方不滿，能否獲得福島等當地的理解也是課題。岸田7日表示，“我認為與漁業人士的信賴關係逐漸在加深。”

岸田20日回到日本後將召開相關閣僚會議並決定。官房長官松野博一在記者會上稱：“關於具體時期，將在政府整體確認確保安全性和形象受損對策的工作情況後判斷。” 據報道，日本當局希望在 9 月份捕魚季節開始之前開始排放廢水。

上個月，日本核監管機構授權東京電力公司（Tepco）從其運營的福島核電站向海洋排放數百萬噸受污染的水。

東京決定將受污染廢水傾倒入海消息出來後，中國海關於7月初已經宣布，出於安全考慮，中國將禁止從日本某些縣進口食品，其他一些縣的海產品也將受到嚴格控制。中國海關表示，中國政府希望通過此舉確保沒有受放射性微粒污染的日本食品出口到中國，以保護中國消費者的食品安全。

日本政府要求基於科學依據應對，但尚無得到中方同意的眉目。

中國是日本海產品的主要進口國，曾公開表示堅決反對日本將福島核電站的污染水排放到太平洋的計畫，並譴責其對環境和健康造成的威脅。