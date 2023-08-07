柬埔寨：子承父位 洪森之子被國王正式任命為首相

柬埔寨

柬埔寨國王西哈莫尼今天（8月7號）應洪森請求發布皇家命令，正式任命洪馬內（Hun Manet）為首相，接替其鐵腕統治該國長達 38 年的父親洪森（Hun Sen）。

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在7月選舉取得壓倒性勝利的數日之後，世界上任職時間最長的領導人之一洪森宣布卸下總理職務，並將權力交棒給長子。

各界普遍認為這場大選是騙局，因為主要反對黨”燭光黨“（Candlelight Party）被以“登記技術問題”遭禁止參選，執政的柬埔寨人民黨（CPP）在125名議員的下議院贏得了除5席之外的所有席位。在此局面下，45歲的洪馬內和他的內閣贏得8月22日舉行的國會信任投票，應該只是一個形式。

新政府將由年輕的部長們組成，其中一些人也是接替他們的父親留下的空缺職位。

洪森堅稱不會幹涉兒子的執政，但他也告知柬埔寨人，他將繼續主導柬埔寨政治。洪森在國王任命洪馬內後表示：”這還不是結束。“ 他將繼續擔任其他職位，至少直到2033年。卸任後，洪森將於明年初出任參議院議長，並在國王出國期間代理國家元首。

在投票前幾周，主要反對黨蠟燭黨被指控“未能在選舉委員會正確登記”而被排除在選舉外。這次選舉被廣泛批評是民主的悲劇。

洪森於 1985 年上台執政，一直被指責剝奪基本自由，並利用司法系統鉗制反對者。在他的任期內，有數十名反對者被投入監獄。批評人士還指出，他在位期間還破壞環境，腐敗成風。

在透明國際的清廉指數排名中，柬埔寨在 180 個國家中名列第 150 位。在亞洲，只有緬甸和朝鮮排名更低。

洪森一年多來一直在談論將權力移交給他的長子，他的長子在 7 月的立法選舉活動中發揮了主導作用。洪森已明確表示，即使在他離任後，他仍打算髮揮影響力，排除了改變方向的可能性。

洪馬內是一名四星上將，曾在英國和美國西點軍校受訓。他從 2018 年開始領導柬埔寨軍隊。據《洪森領導下的柬埔寨》一書的作者塞巴斯蒂安-斯特蘭吉奧（Sebastian Strangio）稱，雖然洪馬內已經為接替父親的職位準備了多年，但他沒有任何政治經驗，而且相對默默無聞。很難看到洪馬內對國家有什麼願景。也沒有看到任何證據表明洪馬內有能力或有意願推動柬埔寨進行有意義的改革。

洪森長期的競爭對手、流亡法國的桑蘭西（Sam Rainsy）說，柬埔寨人希望洪馬內領導下的柬埔寨能獲得更多自由，或希望他能使柬埔寨與主要支持者中國保持距離，都是一廂情願。 澳大利亞新南威爾士大學名譽教授卡爾-塞耶（Carl Thayer）說："洪馬內將別無選擇，只能接受別人給他的這一手牌，即依靠中國來維持人民黨的執政地位。