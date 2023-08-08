印度據報禁止軍用無人機製造商使用中國零部件

印度/軍事/中國

據路透社8日引述4名國防和工業官員及其查閱的文件報導，出於對安全漏洞的擔憂，印度最近幾個月已禁止國內軍用無人機製造商使用中國製造的零部件。

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這項措施是在印中這兩個擁核鄰國之間關係緊張、新德里推行軍事現代化、計畫更多地使用無人駕駛四旋翼飛行器、長航時系統和其他自主平台的背景下出台的。但是，在印度新興工業尋求滿足其軍方需求的同時，國防和工業界人士表示，印度安全部門領導人擔心，中國製造的無人機通信功能、攝像頭、無線電傳輸和操作軟件部件可能會遭到破壞，影響情報搜集工作。印度國防部沒有回應路透社的置評請求。

路透社首次報導了印度的做法，該做法是對自2020年起分階段限制進口偵察無人機的補充，並正在通過軍事招標實施。路透社查閱的會議記錄顯示，在今年2月和3月兩次討論無人機招標的會議上，印度軍方官員告訴潛在投標人，“出於安全原因，來自與印度陸地接壤的國家的設備或子部件是不可接受的”。會議記錄沒有指明這些軍方官員的身份。

一份招標文件稱，這些子部件存在“安全漏洞”，會泄露重要的軍事數據，並要求供應商披露組件的來源。一位印度高級國防官員告訴路透社，提及鄰國是對中國的委婉說法，並補充說，儘管擔心網絡攻擊，但印度工業已開始依賴世界第二大經濟體。

中國政府否認參與網絡攻擊。中國商務部上周宣布對部分無人機和無人機相關設備實施出口管制，但沒有回應有關印度措施的問題。美國國會在2019年禁止五角大樓購買或使用中國製造的無人機和零部件。

印度總理莫迪（Narendra Modi）一直在尋求增強印度的無人機能力，以應對包括中國在內的各種威脅。印度已為2023至2024年的軍事現代化預留了1.6萬億盧比（約合197.7億美元），其中75%預留給國內工業。但政府和行業專家表示，對中國零部件的禁令迫使印度製造商從其他地方採購零部件，從而提高了當地製造軍用無人機的成本。

薩米爾·喬希（Sameer Joshi）是總部位於班加羅爾的新空間探索和技術公司（NRT）公司的創始人，該公司是印度軍方小型無人機的供應商。薩米爾·喬希談到，“因此，比方說，如果我和一個波蘭人談（進口），他仍然擁有通過中國進口的零部件。”

薩米爾·喬希說，改用非中國管道會大幅提高成本。他補充說，一些製造商仍在從中國進口材料，但會“貼上白標籤，將成本控制在一定範圍內”。由於缺乏製造某些類型無人機的專門技術，印度在零部件和整個系統方面都依賴於外國製造商。