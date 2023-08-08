日本2024財年防衛費預算申請或達創紀錄的逾7萬億日元

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據共同社8月8日援引相關人士報導，日本防衛省正在協調8月底彙總的2024財年預算申請，擬提出創新高的7萬億日元（約合人民幣3527億元）以上防衛費。其中包含運用於摧毀他國疆域內導彈基地等“反擊能力”的國產長射程導彈購置費，以及作為導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫取消後替代方案的“宙斯盾系統搭載艦”建造費等。

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報導指，日本政府有意在2023至2027財年從根本上強化防衛力，在去年12月制定的3份安保相關文件中寫明5年間的防衛費總額達到約43萬億日元。2023財年原始預算為6.8219萬億日元。申請增額至7萬億日元以上是遵循了政府方針，但需要就具體用途和必要性進行充分說明。

即將於本月晚些時候提出的預算申請將包括加速引進國產長射程導彈的資金，因為日本誓言要獲得摧毀他國疆域內導彈基地的能力，即所謂“反擊能力”（原稱對敵基地攻擊能力）。

據相關人士透露，預算申請將推動長射程導彈購置。不僅包含日本陸上自衛隊12式陸基反艦導彈射程延長至約1000公里的“性能提升型”的量產費，還有用於南西諸島（琉球群島）等島嶼防衛的“高速滑翔彈”早期裝備型的量產費。

宙斯盾系統搭載艦到2028財年計畫部署2艘。為了在日本防衛省所在地東京市谷新設統一指揮陸海空三個自衛隊的常設“統合司令部”，就所需人員也申請預算。往年在2000億日元左右的美軍整編相關經費等將作為不明示金額的“事項要求”。

日本政府提出的強化防衛力主要包含7個領域，除了以購置長射程導彈和完善宙斯盾系統搭載艦為首的防空能力提升外，還有擴大無人機運用、太空和網絡等新領域應對、確保彈藥等以提升持續戰鬥能力等。預算申請預計將以這些領域為重點。

長期以來，日本的年度防衛費一直被限制在GDP的1%左右。2022財年的初步防衛費預算約為5.4萬億日元。但岸田政府在去年12月批準的3份安保相關文件中，包括計畫到2027財年將防衛費預算增加到GDP的2%。