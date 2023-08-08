日澳防務《互惠准入協定》將於8月13日生效

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日本外務省8月8日宣布，日本和澳大利亞防務《互惠准入協定》（RAA）將於8月13日生效。

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日本外務省周二發布消息說，“8月8日，雙方交換了2022年1月6日簽署的《日本和澳大利亞關於放寬日本自衛隊和澳大利亞武裝力量之間相互進入與合作的協定》（又稱《互惠准入協定》，RAA）生效照會。根據照會協定將於2023年8月13日生效。”

日方外務省稱，“預計該協定的生效將促進兩國防衛力量之間開展合作活動，進一步推動雙邊安全與防衛合作，並使日本和澳大利亞能夠進一步為印太地區的和平與穩定作出貢獻。”

日本外務大臣林芳正周二在東京舉行的記者會上稱，該協定通過明確部隊訪問對方國家並開展活動時的程序和法律地位，促進日本和澳大利亞部隊之間合作活動的實施，旨在提高部隊之間的互操作性。

林芳正說，日本和澳大利亞是擁有共同基本價值觀和戰略利益的“特殊戰略夥伴”。澳大利亞是繼美國之後第二個與日本締結類似協定的國家，這一事實象徵著兩國密切的關係。*

林芳正表示，預計該協定的締結將進一步促進日澳安全防衛合作，堅定支持印太地區的和平與穩定。

今年1月，日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在倫敦舉行會談後，正式簽署旨在便利雙邊防務與安全合作的日英《互惠准入協定》。