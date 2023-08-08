菲官員稱菲律賓未承諾從仁愛礁移除“坐灘”軍艦

菲律賓/中國/南海

據《菲律賓星報》8月8日報導，菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬拉亞（Jonathan Malaya）表示，菲方沒有作出任何將菲海軍登陸艦“馬德雷山脈”號（BRP Sierra Madre）從其“坐灘”的阿永金暗沙（中國稱仁愛礁，西方稱第二托馬斯淺灘）移走的承諾。

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中國外交部發言人周二發表關於仁愛礁問題的答記者問聲明稱，“菲方多次明確承諾拖走在該礁非法‘坐灘’的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走‘坐灘’軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。”

就8月5日的中菲海警船對峙事件，中方發言人稱，“一段時間以來，中方通過外交渠道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法‘坐灘’軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方儘快商談管控仁愛礁局勢的措施。但菲方無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁‘坐灘’軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因”。中方發言人表示，中國不接受、不承認2016年南海仲裁案裁決。

1999年5月，菲律賓海軍將“馬德雷山脈”號登陸艦拖往南中國海，故意讓其在仁愛礁擱淺，使這裡成為菲律賓在與中國等國存在爭議的南沙群島（菲律賓稱斯普拉特利群島）主權爭議的前哨，形成了菲方對仁愛礁的實際控制至今。該爭議海域位於菲律賓的專屬經濟區內。

報導稱，馬拉亞表示，中方口中菲律賓的這一所謂承諾只是“他們的想象”。馬拉亞在線上採訪中對記者說，“我們早在埃斯特拉達總統時期就擱淺了這艘船。這個承諾是什麼時候做出的，又是誰說的？”

馬拉亞稱，“就菲律賓而言，阿永金暗沙位於我國專屬經濟區內，是菲律賓大陸架的一部分，我們在淺灘上駐有軍隊。我們主動佔有該淺灘”。他說，“菲律賓沒有也永遠不會同意放棄其對阿永金暗沙的主權權利和管轄權”。

此外，菲律賓駐華大使吉米·弗古律斯（Jaime FlorCruz）告訴ABS-CBN新聞頻道稱，“‘馬德雷山脈’號的輪換和再補給任務以及維護是菲律賓政府在我國專屬經濟區內的合法活動，這些活動都符合國際法，特別是《聯合國海洋法公約》。”

菲律賓武裝部隊發言人梅德爾·阿吉拉爾上校（Col. Medel Aguilar）則表示，將“適時”向阿永金暗沙（仁愛礁）駐軍執行另一次補給任務。他說，“我們將在適當的時候進行補給。但我們必須小心謹慎，因為我們不知道中國的計畫是什麼。我們有義務為駐紮在‘馬德雷山脈’號的部隊提供補給，因為他們需要得到必要的補給以滿足他們的需要。”