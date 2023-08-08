麻生太郎在台北講話：強化威懾才能避免台海戰爭

日本/台灣/印太

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎8月8日在台北舉行的一場論壇上表示，避免台海戰爭要靠威懾，要有充分的威懾力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有“不惜動武維護台海穩定安全的明確意志”。他主張為了台灣海峽的和平與穩定，要讓強大的威懾力發揮作用。他提及，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出威懾信息。

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據中央社報導，麻生太郎表示，阻止台海發生戰爭需要靠威懾（deterrence），威懾分三個部分，第一要有實際軍備上的“威懾能力”；第二要有“執行能力”，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第三是最重要的，需把有能力威懾的事實讓對手充分了解 ，這三個前提都成立才能發揮威懾效果。

麻生太郎舉例稱，英國與阿根廷的福克蘭群島（馬島）之戰，敗筆就是英國當時首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher）未讓阿根廷充分了解其動武意志，才導致這場戰爭，造成英國犧牲許多士兵才奪回失土。兩伊戰爭、匈牙利內亂等很多事件也都顯示，一開始就要充分向對手錶達動武意志。

麻生太郎表示，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮威懾能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力 。報導指，麻生太郎稱，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出威懾信息。

麻生太郎認為，目前日本政府支持台海和平的態度堅毅果決，這從日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推動安保政策修法，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。他強調，維護和平不能靠光說不練，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭經驗顯示，以武力片面改變現狀的事件何時會發生，各界完全不得而知，或許在印太地區也可能發生。

據共同社報導，麻生太郎還指出，去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)訪台之際，中方在台灣周邊強行實施大規模軍事演習，向包括日本專屬經濟區在內的周邊海域發射了彈道導彈。麻生認為局勢“正在從平常時期逐漸轉變為非常時期”。

在此基礎上，麻生太郎極力主張“沒有哪個時期像現在這樣，需要日本、台灣、美國等志同道合國家做好讓強大威懾力發揮作用的心理準備”，“最重要的是在包括台灣海峽的該地區不爆發戰爭”。

麻生太郎指出，在印太地區實現基於法治的自由開放的國際秩序至關重要。他強調，岸田政府加強防衛力的路線“可以成為對戰爭防範於未然的毫不動搖的威懾力”。對於在構建半導體等重要物資供應鏈的經濟安全保障領域，加強日台之間的合作，他表達了期待感。

此外，麻生太郎周二晚些時候拜會了台灣總統蔡英文。這位82歲的日本前首相告訴記者，請她“培養下一任領導人”，並呼籲台灣在即將舉行的大選中選出一位“體面的”總統。在與蔡英文的會談中，麻生表示願意為加強日台關係發揮作用。他說：“當朋友遇到困難時，他們可以互相伸出援手”。

麻生太郎還提到日本流行漫畫《海賊王》時說，主人公路飛從不背叛朋友，也沒有在朋友危難時見死不救，與周遭人士維持良好的人際關係，最後成為整個集團的領袖。他以此作為比喻，希望台灣跟日本之間的關係也能夠綿延流長，持續地發展下去。