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麻生太郎在台北講話：強化威懾才能避免台海戰爭

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎8月8日在台北舉行的一場論壇上表示，避免台海戰爭要靠威懾，要有充分的威懾力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有“不惜動武維護台海穩定安全的明確意志”。他主張為了台灣海峽的和平與穩定，要讓強大的威懾力發揮作用。他提及，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出威懾信息。

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日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周二在台北出席論壇活動資料圖片
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周二在台北出席論壇活動資料圖片 © 路透社圖片
作者： 弗林
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據中央社報導，麻生太郎表示，阻止台海發生戰爭需要靠威懾（deterrence）威懾分三個部分，第一要有實際軍備上的“威懾能力”；第二要有“執行能力”，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第三是最重要的，需把有能力威懾的事實讓對手充分了解 ，這三個前提都成立才能發揮威懾效果。

麻生太郎舉例稱，英國與阿根廷的福克蘭群島（馬島）之戰，敗筆就是英國當時首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher）未讓阿根廷充分了解其動武意志，才導致這場戰爭，造成英國犧牲許多士兵才奪回失土。兩伊戰爭、匈牙利內亂等很多事件也都顯示，一開始就要充分向對手錶達動武意志。

麻生太郎表示，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮威懾能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力 。報導指，麻生太郎稱，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出威懾信息

麻生太郎認為，目前日本政府支持台海和平的態度堅毅果決，這從日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推動安保政策修法，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。他強調，維護和平不能靠光說不練，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭經驗顯示，以武力片面改變現狀的事件何時會發生，各界完全不得而知，或許在印太地區也可能發生。

據共同社報導，麻生太郎還指出，去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)訪台之際，中方在台灣周邊強行實施大規模軍事演習，向包括日本專屬經濟區在內的周邊海域發射了彈道導彈。麻生認為局勢正在從平常時期逐漸轉變為非常時期

在此基礎上，麻生太郎極力主張“沒有哪個時期像現在這樣，需要日本、台灣、美國等志同道合國家做好讓強大威懾力發揮作用的心理準備最重要的是在包括台灣海峽的該地區不爆發戰爭

麻生太郎指出，在印太地區實現基於法治的自由開放的國際秩序至關重要。他強調，岸田政府加強防衛力的路線“可以成為對戰爭防範於未然的毫不動搖的威懾力”。對於在構建半導體等重要物資供應鏈的經濟安全保障領域，加強日台之間的合作，他表達了期待感。

此外，麻生太郎周二晚些時候拜會了台灣總統蔡英文。這位82歲的日本前首相告訴記者，請她“培養下一任領導人”，並呼籲台灣在即將舉行的大選中選出一位“體面的”總統。在與蔡英文的會談中，麻生表示願意為加強日台關係發揮作用。他說：“當朋友遇到困難時，他們可以互相伸出援手”。

麻生太郎還提到日本流行漫畫《海賊王》時說，主人公路飛從不背叛朋友，也沒有在朋友危難時見死不救，與周遭人士維持良好的人際關係，最後成為整個集團的領袖。他以此作為比喻，希望台灣跟日本之間的關係也能夠綿延流長，持續地發展下去。

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