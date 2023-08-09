拜登稱將很快訪問越南，美越擬升級夥伴關係

美國/越南/印太

美國總統拜登（Joe Biden）8月8日表示，他將“很快”訪問越南，因為越南希望提升兩國關係並成為美國的主要合作夥伴。拜登是在新墨西哥州的一次政治籌款活動上發表講話時作出了上述表述。在被問及拜登透露的這一消息時，白宮發言人表示：“目前沒有進一步的消息”。

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據路透社報導，越南政府總理範明正和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在4月的一次會晤中表達了深化兩國關係的願望，華盛頓也正尋求鞏固與亞洲夥伴的關係，以制衡日益武斷的北京。布林肯當時說希望“在未來幾周和幾個月內”能夠實現這一目標。

華盛頓一直在努力將與河內的關係從過去10年的“全面夥伴關係”升級為“戰略夥伴關係”，儘管越南方面對此一直很謹慎，因為有可能與鄰國中國或該國另一個傳統夥伴俄羅斯對立。

7月29日，拜登在美國東北部緬因州參加競選招待會時發言提及，“我接到了越南元首的電話，他迫切希望在我參加二十國集團（G20）峰會時與我會面。他希望將我們提升為與俄羅斯和中國一樣的主要合作夥伴”。拜登隨後向在場的支持者們問道，“你們認為這是怎麼回事？不，我不是在開玩笑”。他強調說，“世界正在改變。”

官員們沒有透露美越兩國之間更密切的關係可能帶來什麼，但專家們說，它可能包括加強軍事合作和美國武器供應。華盛頓和美國防務公司公開表示，希望加強對越南的軍事供應，迄今為止主要限於海警艦艇和教練機。

越南正尋求武器進口多元化，擺脫仍是其主要供應國的俄羅斯。然而，與美國的軍事交易面臨著潛在的障礙，包括可能被批評越南人權記錄的美國議員所阻撓。