李強或9月在印尼與岸田文雄會談，岸田受邀給習近平寫親筆信

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據共同社9日援引多名外交知情人士報導，中方已告知日方，考慮配合9月在印度尼西亞召開的東盟相關首腦會議，舉行日本首相岸田文雄與中國總理李強的會談。若能實現，將是兩人首次會談。今年正值《日中和平友好條約》締結45周年，雙方正在探尋開展高層對話的機會。此外，岸田文雄周三在首相官邸與公明黨黨首山口那津男舉行會談。山口介紹了他計畫於8月28日至30日訪華的情況，並請岸田首相給習近平主席寫一封親筆信。據政府官員稱，岸田答應請求並委託山口那津男轉交親筆信。

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據消息人士透露，中方在7月下旬的外交部門司局級磋商中再次強調反對福島第一核電站處理水排海，就高層對話表示對利用國際會議的機會舉行會談持開放態度，對配合東盟相關首腦會議舉行岸田文雄與李強的會談未予否定。

習近平預計將出席9月在印度舉行的二十國集團（G20）峰會、11月在美國舉行的亞太經合組織領導人非正式會議。據稱中方為岸田文雄與習近平的會談留下可能性。

岸田文雄周三在首相官邸與公明黨黨首山口那津男舉行會談。報導指，公明黨向中方提出希望實現山口與習近平的會談。今年正值《日中和平友好條約》締結45周年，山口此行意在改善因福島第一核電站處理水排海計畫等問題對立的日中關係。

據山口透露，岸田首相就啟動排海的時間表示定在“夏季前後”的政府方針沒有改變。