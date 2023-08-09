沙特駐伊朗大使館重新開放

外交

亞洲 – 伊朗通訊社周三宣布，沙特阿拉伯最近幾天重新開放了駐伊朗大使館。伊朗駐沙使館重新開放意味着兩國關係進入新時期。

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沙特與伊朗2016年斷交。在中國斡旋下，沙伊兩國代表今年3月6日至10日在北京舉行對話，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。4月6日，沙伊雙方簽署聯合聲明，兩國宣布即日起恢復外交關係。

2016年，在海灣君主國處決了一位有影響力的什葉派神職人員後，伊朗伊斯蘭共和國的抗議者襲擊了沙特外交使團，之後德黑蘭和利雅得這兩個中東敵對大國斷絕了關係。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引伊朗外交匿名消息人士的話稱：“沙特阿拉伯王國駐伊朗大使館自周日起正式開始在伊朗恢復運作。”但該消息尚未得到沙特政府證實。

德黑蘭已任命外交官阿里雷紮·埃納亞提為大使，而利雅得尚未派出駐伊朗外交代表。

6月中旬，沙特外交大臣費薩爾·本·法哈內親王對伊朗進行了正式訪問，這是沙特外交部長17年來首次對伊朗進行訪問。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，兩個敵對大國一直保持着敵意，這表現在在地區問題上經常採取相反的立場。 因此，兩國支持了敘利亞、黎巴嫩或也門的敵對陣營。