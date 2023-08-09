美菲防長通話：重申《美菲共同防禦條約》下對菲方支持

菲律賓/美國/南海

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）8月8日與菲律賓國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro Jr.)舉行電話會談，重申了美菲同盟“如鋼鐵般牢固”，並承諾加倍努力加強雙邊培訓、互操作性和對菲律賓武裝部隊現代化的支持。

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此前，菲律賓外長7日召見了中國駐菲大使，並就中國海警周末在有爭議的南中國海與菲律賓船隻的對峙中使用水炮提出了外交抗議。長達數小時的緊張對峙事件發生在周六的仁愛礁（西方稱第二托馬斯淺灘、菲律賓稱阿永金暗沙）附近，該淺灘已被駐紮在一艘生銹的擱淺海軍艦艇上的菲律賓軍隊佔領了數十年，但中方也聲索對此地擁有主權。這是南中國海長期的領土爭端的最新爆發。

據五角大樓周二發布的聲明介紹，美菲防長在通話中討論了“南中國海最近發生的事件，包括中華人民共和國（PRC）試圖阻撓菲律賓於2023年8月5日前往第二托馬斯淺灘執行補給任務。奧斯汀防長譴責中國海警使用水炮和其他危險性動作，這危及菲律賓船隻和船員的安全。他與許多國家一道對這些不安全的行動活動表示關切，因為這些活動破壞了現狀，直接威脅到地區和平與穩定。”

五角大樓稱，美菲防長“重申了他們對維護基於規則的秩序的共同承諾，包括支持菲律賓根據2016年仲裁庭裁決開展合法海事活動的權利，該裁決是最終裁決，對所有各方都具有約束力。奧斯汀防長重申，《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓在太平洋，包括南中國海的公共船隻、飛機和武裝部隊，包括菲律賓海岸警衛隊。”

美菲部長還讚揚了最近的雙邊軍事合作，“包括協力向受颱風‘伊蓋’（杜蘇芮）影響的巴塔內斯島群沿海偏遠島嶼和南伊羅戈斯省塞萬提斯山區運送超過32噸的人道主義物資。他們指出，快速反應對於這些地區受颱風影響的成千上萬菲律賓人的福祉和安全至關重要。他們讚揚了位於卡加延省的拉爾洛機場（Lal-lo Airport）在促進救災工作方面的作用。該機場是《加強防務合作協定》（EDCA）的一個新地點。”

此外，美菲防長承諾在近期內尋找機會親自會面，“並重申了他們作為盟友肩並肩為印太地區及其他地區帶來安全、繁榮和穩定的承諾”。