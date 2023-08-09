美陸軍部長稱澳洲可成為開發遠程精確打擊武器的試驗場

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美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）8月9日在接受法新社採訪時表示，根據澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS、奧庫斯）協議，澳大利亞可能成為美國高超音速武器和其他遠程精確武器的試驗場。

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沃姆斯在採訪中說，澳大利亞對奧庫斯三邊安全夥伴關係的貢獻“並不總是美元”。迄今為止，奧庫斯協議的工作重點是為澳大利亞提供裝備常規武器的核動力潛艇。但該夥伴關係的第二部分內容注重開發遠程精確火力、人工智能和高超音速武器等先進能力。

沃姆斯說，澳大利亞可以成為這些武器的試驗場。她在華盛頓接受法新社記者電話採訪時談到，“澳大利亞的一大優勢是距離遙遠，而且相對人煙稀少”。她指出，“美國在高超音速武器或精確打擊導彈等方面面臨的挑戰是——精確打擊導彈雖然不是高超音速武器，但其某些增量射程非常遠——如何在美國找到可以測試這些武器的空地，這是一個挑戰”。

沃姆斯說，“澳大利亞顯然擁有大量的領土，在那裡進行測試更容易一些，所以我認為這是澳大利亞方面的獨特之處”。中國譴責奧庫斯協議破壞了地區的和平——華盛頓、堪培拉和倫敦拒絕接受這一指控。

但批評者也提出疑問這是否是真正的合作，還是美國會因其龐大體量和壓倒性的軍事力量而佔據主導地位。沃姆斯說，她希望澳英這兩個較小的夥伴也能參與進來，“嚴肅對待投入——他們確實如此”。

沃姆斯說，“我從與澳大利亞高級官員的交談中得到的感覺是，他們這樣做不是為了讓我們高興，也不是為了好玩”。她補充說，“他們（澳方）這樣做是因為他們認為這符合他們自己的國家利益，能夠應對他們在本戰區中看到的不同挑戰”。沃姆斯上周訪問了澳大利亞，觀看“護身軍刀 2023”多國聯合演習。

報導提及，面對俄羅斯在歐洲的侵略戰爭、朝鮮的威脅和更加好戰的中國，美國一直在尋求加強其防務聯盟，並將更先進的武器交到澳大利亞、烏克蘭和台灣等盟友和夥伴手中。在冷戰的大部分時間裡，華盛頓的政策是美國應具備足夠的軍事能力，能夠在不同戰區同時打贏兩場與地區大國的戰爭。

沃姆斯承認，如今，預算限制、美國公眾輿論以及俄羅斯和中國的相對實力使得這種理論成為不可能。她說，“我認為，從我們軍隊的規模，從美國納稅人願意支付的國防預算規模來看，我們……不打算同時打一場以上的大規模戰爭”。

相反，美國希望其龐大的聯盟網絡和核武庫將“阻止機會主義侵略”。沃姆斯表示，“鑒於俄羅斯軍隊和中國軍隊如今的先進程度，試圖調整我們的軍隊規模以假設同時應對兩場戰爭將是極其昂貴的。”