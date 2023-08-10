美駐日大使：日美韓峰會預計今後將每年舉行

日本/美國/韓國

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）8月10日在東京接受採訪時表示，預計三國領導人將在本月18日於美國舉行的日美韓峰會上同意把三國領導人之間的會晤作為定期和年度活動。

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據日本放送協會（NHK）報導，在此背景下，伊曼紐爾宣布，三國有望在本月18日於華盛頓郊外戴維營舉行的三國峰會上，同意定期舉行日美韓領導人年度會晤。這意味着今後定期舉行的會談將與二十國集團（G20）等國際會議分開舉行。

伊曼紐爾還表示，隨着朝鮮繼續推行其核武器和彈道導彈計畫以及中國加大海上擴張力度，預計三國將就新的年度聯合演習、加強機密信息共享以及在網絡等領域的進一步合作達成一致。

戴維營峰會期間除聯合聲明外，三國領導人還將發布一份文件，闡述對未來的全面展望。伊曼紐爾說，“這將從根本上改變印太地區的戰略環境”，並指他強烈希望日美韓三方合作能夠在此次峰會上進入新階段。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby) 周三表示，拜登總統期待着於戴維營總統度假地接待日本和韓國領導人，並舉行“歷史性”的三方峰會。他在新聞發布會上說，這將是重申“這種三邊關係對印太地區，坦率地說，對世界的重要性”的一個機會。

約翰·柯比說，“將有很多事情需要討論”。他指出，戴維營一直是美國總統舉行國際峰會和重要外交政策對話的“歷史性場所”。