菲律賓總統：期待與越南達成海事協議以穩定南海局勢

菲律賓/越南/南海

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周四在接見即將離任的越南駐菲律賓大使黃輝鍾時表示，菲律賓若能與越南就海事合作達成協議將在南中國海問題上帶來穩定。他表示，期待與越方簽署一項協議，以加強西菲律賓海（菲律賓群島西側的南中國海海域）的海事合作。

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小馬科斯在會見黃輝鍾時談到，“現在，我們將開始討論菲律賓和越南之間的協議，我認為這是非常、非常重要的——這將是我們關係中非常、非常重要的一部分，它將為我們當下在南中國海看到的問題帶來穩定因素。”

小馬科斯補充說，該協議“將成為”菲律賓和越南之間“邁出的非常重要的一步”。據菲律賓總統府介紹，小馬科斯肯定地說，菲律賓和越南有一個對兩國都有利的良好穩固協議，使兩國在“涉及南中國海領土爭端時”更容易面對“共同的挑戰”。

小馬科斯表示，“我真的認為我們必須達成這些雙邊協議。我想您不會感到驚訝，我想我也不會放棄任何信心，我們也希望與東盟內的其他國家簽訂這些雙邊協議”。菲律賓、越南、馬來西亞、印度尼西亞和文萊等多方都涉及南中國海的主權爭端。

值得一提的是，馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）周四在吉隆坡出席論壇活動時強調，馬來西亞將一如既往地保護其在南中國海專屬經濟區的主權、權利和利益。他說，儘管大國競爭的因素已滲透到領土爭端中，但馬來西亞的立場依然堅定。

安瓦爾·易卜拉欣在“第36屆亞太圓桌會議”上發表主旨講話時說，“在南中國海，我們看到大國競爭的因素有意無意地滲入領土爭端。就馬來西亞而言，我們一貫主張根據公認的國際法準則和原則，包括1982年《聯合國海洋法公約》，以和平和建設性的方式解決所有爭端。”

安瓦爾·易卜拉欣補充說，“海洋地區的持續軍事化，加上使用灰色地帶戰術來強化主權要求和阻礙資源的合法開採，既不和平也不具建設性。此外，不斷有報告稱，非法和無管制的捕撈活動導致海洋生態系統和魚類種群不斷惡化。”

安瓦爾·易卜拉欣表示，“馬來西亞的立場始終如一，包括保護我國在南海專屬經濟區的主權、權利和利益。面對所有合法的挑戰和主張，我們堅定不移地這樣做。”