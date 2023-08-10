路透社：伊朗或將釋放五名美國公民

釋放囚犯

亞洲 – 法新社德黑蘭消息，伊朗駐聯合國代表團證實了將釋放關押在伊文監獄擁有雙重國籍囚犯的信息。伊文（Evin prison）監獄位於德黑蘭（Tehran）北部。美國國家安全委員會發言人還表示，一名遭受軟禁的美籍人士也將獲釋，但拒絕透露此人的身份。

廣告 繼續瀏覽後續

據知情人透露，伊朗會釋放五名美國公民。美國國家安全委員會發言人艾德麗安·沃森（Adrienne Watson）在一份聲明中表示，我們已經得到確認，伊朗將釋放5名被非法監禁的美國公民。她還表示，只要這五人沒有踏上美國國土，我們就不會鬆懈。美國方面表示，他們最終獲釋的談判正在進行中，美方不會透露更多的細節。

路透社報道說，釋放囚犯在雙方達成協議後就會放人。但也有消息說，伊朗方面把凍結資金作為交換囚犯的條件，所以將被釋放的囚犯沒有那麼快回到美國。

根據伊朗裔美國人西亞馬克·納馬齊（Siamak Namazi）的律師透露的消息，51歲的納馬齊（Siamak Namazi）和58歲的商人埃馬德·沙吉（Emad Shargi）在五名將被釋放囚犯的名單中。第三人是環保主義者莫拉德·塔哈茲（Morad Tahbaz），他也擁有英國國籍。就第四名將被釋放的人外界對他的情況一無所知。還有一人遭受着軟禁，他也將被釋放，但不知是何人。

伊朗外交部對釋放美國囚犯沒有釋放任何的消息。