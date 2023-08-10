遭指日核污染水檢測樣本調包 韓政府否認

韓國/日本/核處理水入海

韓媒“Nocut News”近日發布報道稱，採集樣本後配送耗時5個月或許是為了調換盛裝樣本的容器。韓國政府10日出面反駁稱，該報道完全不屬實。為對東京電力的污染水處理和排放計畫進行安全性檢驗，國際原子能機構此前分別向韓國、美國、法國、瑞士發送了污染水樣本用於交叉檢測。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國政府今天否認日核污染水檢測樣本調包之說。韓聯社今天引述韓國國務調整室國務第一次長樸購然當天在中央政府首爾辦公樓出席例行記者會時表示，近日有媒體懷疑國際原子能機構（IAEA）在樣本採集和配送過程中存在所謂的“調換”行為，並就此做出上述澄清與否認表述。

為對東京電力的污染水處理和排放計畫進行安全性檢驗，國際原子能機構此前分別向韓國、美國、法國、瑞士發送了污染水樣本用於交叉檢測。樸購然強調，在此明確表示，有關說法與事實完全不符，只是單純根據推測提出的主張。

樸購然表示，去年3月在國際原子能機構員工的監督下進行了污染水採樣，並在用防偽膠帶密封後於去年8月至10月送往四國實驗室。他還說，相關內容在國際原子能機構今年5月31日發布的報告中也有記錄，且已確認送至韓國原子能安全技術院（KINS）的樣本上也貼有國際原子能機構的標籤和防偽封印膠帶。

韓媒“Nocut News”近日發布報道稱，採集樣本後配送耗時5個月或許是為了調換盛裝樣本的容器。樸購然就此還指責稱，基於推測和想象的主張會給國民帶來巨大混亂。