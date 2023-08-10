金正恩敦促練兵準備打仗

朝鮮/備戰

朝鮮官方媒體今天透露，朝鮮領導人金正恩命令軍隊要完善戰爭計畫，並簽署了擴大前線部隊作戰行動的指示。美國和韓國對朝鮮窮兵黷武保持警惕，也正在為應對朝鮮大規模的軍事挑釁做準備。

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據美聯社今天報道稱，朝鮮領導人金正恩要求軍隊在對手準備大規模演習時完善戰爭計畫。

金正恩譴責美國與韓國擴大演習是入侵平壤的預演，並以此為借口進一步加速朝鮮的武器演示，其中包括自 2022 年初以來朝鮮試射了 100 多枚導彈。朝鮮頻射導彈將朝鮮半島的緊張局勢推向了最嚴重的程度，評論指是多年來的最高點。

不過有專家表示，金正恩推動核計畫的目的是迫使美國接受朝鮮已經是強大的有核國家的說法，以便讓朝鮮最終能夠以強勢地位迫使國際做出讓步。

金正恩擔任主席的朝鮮執政黨勞動黨中央軍事委員會周四舉行的會議將討論推進朝鮮軍隊的戰備狀態，並制定進攻性反制計畫以威懾美韓對手。朝鮮官方媒體指控稱，美韓的“魯莽行為”正變得更加明目張膽與朝鮮作“軍事對抗”。

據美聯社稱，平壤官方朝中社透露，在討論加強朝鮮前線部隊並加強戰爭演習以納入新戰略和武器後，金正恩簽署了一項命令，實施未具體的“重要軍事措施”。

金正恩在會議上強調，軍隊必須獲得“更強大的打擊手段”，以增強核威懾力，並更快地將這些武器部署到作戰部隊。朝中社稱，金正恩要求朝鮮軍火工業加緊大規模生產各種武器和裝備，並敦促軍隊積極開展“實戰演習”，增強作戰能力。

朝中社稱，金正恩還在會議期間做出了人事變動，任命李勇吉副元帥為新任總參謀長，接替樸秀日將軍。

據美聯社說，金正恩在會議上的言論呼應了他上周在對朝鮮主要武器工廠進行為期三天的視察時所說的話，其中包括一個為旨在瞄準美國本土的洲際彈道導彈生產發射車的工廠。金正恩的訪問還包括參觀一座火炮工廠，但這加深了外界對朝鮮準備向俄羅斯出口火炮和其他武器供應的擔憂，因為俄羅斯總統京正向其他國家尋求對烏克蘭戰爭的軍事等支持。

面對與華盛頓和首爾的日益加深的對抗，金正恩一直在努力提高他與莫斯科和北京夥伴關係的知名度，以打破外交孤立。

在周四的會議上，朝鮮官員還同意再次舉行閱兵活動，以紀念朝鮮政權成立 75 周年。9 月 9 日的閱兵將是朝鮮僅 2023 年就舉行的第三次炫武活動。但分析人士稱，朝鮮從未在同一年舉行兩次以上閱兵。