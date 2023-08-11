日美韓首腦峰會將每年定期舉行 日韓將成為“准同盟國”？

日本/美國/韓國

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）日本時間10日表示，目前正在推進日美韓三國首腦峰會定期舉行，每年舉行一次的計畫。 日本首相岸田文雄、美國總統拜登和韓國總統尹錫悅將於18日在華盛頓郊區的美國總統別墅戴維營舉行三國首腦峰會，並將就從此以後每年定期舉行達成協議。輿論認為：如果這種變化成為現實，日韓兩國很可能會以共同的同盟國美國為媒介成為事實上的“准同盟國”。

廣告 繼續瀏覽後續

日美韓首腦峰會將由美國總統拜登主持，這將是三國領導人首次以獨立形式而不是在國際會議期間舉行的峰會，也是拜登總統自2021年上任以來首次邀請外國領導人訪問戴維營。

以往三個國家的首腦峰會經常在G20等國際會議期間舉行，但在今年的三國峰會以後，將與國際會議分離，每年在這三個國家輪流舉行一次，日本、美國和韓國負責安全事務的高官會議，預計也將定期舉行，以便三國在共同對應朝鮮、中國及俄羅斯等問題方面順利溝通，緊密合作。

目前正在協調在18日舉行的日美韓首腦峰會上，公布兩份共同聲明， 包括宣布三國戰略合作關係進入新階段的“戴維營原則”和指明更多具體合作領域的聯合聲明。

聲明將發表啟動日本自衛隊、美軍和韓國軍隊定期聯合軍演的新框架的方針，還將就加強機密情報共享、網絡領域合作、經濟安全合作等達成協議。

伊曼紐爾大使表示，“這將是一次重要會議，將從根本上改變印太地區戰略格局”。