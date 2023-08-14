朝鮮：金正恩希望加強導彈生產

朝鮮導彈

在首爾和華盛頓準備舉行聯合軍事演習之際，朝鮮領導人金正恩通過視察一家軍工廠，再次展示武力。

朝鮮政府於 2023 年 8 月 14 日星期一提供的未註明日期的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（中）在 8 月 11 日至 12 日訪問朝鮮一家軍工廠期間乘坐裝甲車。

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據朝中社周一（8 月 14 日）的報道，朝鮮領導人金正恩是在上周五和周六視察了軍工廠，並呼籲“大幅加強”導彈生產，這家軍工廠主要生產導彈、超大口徑多管火箭炮的彈藥和裝甲戰車。

朝鮮領導人在參觀導彈生產中心時表示了“滿意”，該中心成功地“完善了與生產相關的技術問題”並實現了武器現代化。 據朝中社報道，金正恩“設定了一個重要目標：大幅提高導彈生產能力”，並強調了這家軍工廠在“加速”戰爭準備中的作用。

“提高炮彈產量”

朝中社稱，金正恩強調了提高炮彈產量的必要性”，並親自試駕了一輛裝甲戰車。 朝鮮《勞動新聞》發布的照片​​顯示，這位笑容滿面的獨裁者坐在“新型裝甲戰車”的駕駛座上。

在視察期間，他還參觀了超大口徑多管火箭發射器和運輸豎直發射器（TEL）的彈藥生產。

據朝中社報道，金正恩表示，朝鮮軍隊必須擁有“壓倒性的軍事實力”，並“做好隨時應對任何戰爭的準備”，如果受到攻擊，必須“殲滅”敵人。

軍事演習

法新社指出，這些參觀正值韓國和美國準備在8月21日至31日舉行名為“乙支自由護盾”的聯合軍事演習。 平壤認為所有這些演習都時入侵的預演，並一再警告將採取“粉碎性”措施作為回應。

首爾參謀長聯席會議將這次演習描述為“一次艱難而現實的演習，旨在加強聯合防禦系統和聯盟的反應能力”。

韓國、美國和日本領導人在本周五將在華盛頓舉行峰會，目的是面對威脅日益嚴重的朝鮮，加強安全合作。