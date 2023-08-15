塔利班重掌阿富汗政權兩周年，聯合國專家譴責未兌現諾言

阿富汗/塔利班政權

8月15日是阿富汗塔利班民兵重返政權兩周年。執政當局在各地安排慶祝活動。一個聯合國專家小組發表公報，譴責塔利班政權並未兌現放鬆種種限制措施的諾言。阿富汗女性尤其對失去曾一度獲得的自由和權利感到失望。而此時，激進伊斯蘭武裝伊斯蘭國的威脅也未消除。

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塔利班政權15日清早發布公報，為沒有任何人可以控制“驕傲的阿富汗民族”而歡呼，並誓言不允許任何侵略者威脅國家獨立與自由。

當日上午，法新社在喀布爾的記者注意到，有些塔利班民兵聚集在前美國駐阿富汗大使館門前，自拍留念。一名21歲的醫學院大學生向法新社表示，對他來說，這是幸福的一天，是結束國家被佔領的一天。

但聯合國一個專家小組14日也發表公報，譴責塔利班政權沒有兌現諾言。塔利班政權此前曾保證對包括受教育權在內的諸多權利的限制只是暫時的。但該專家小組認為，事實上，政權正加速建立系統而且全面的隔離、邊緣化以及迫害的制度。一名曾得以進入大學讀書的阿富汗女性向法新社表示，阿富汗女童以及阿富汗女性都希望找回她們的自由。

受信奉極其嚴格的原教旨伊斯蘭的塔利班民兵重新掌權影響最大的無疑是阿富汗女性。此前，在1996年治2001年掌握阿富汗政權的塔利班民兵被以美國為首的國際聯軍趕下台後，阿富汗女性得以走出原教旨民兵強力推行的種種限制措施，不少女童得以接受教育，不少女性也得以走進大學，從事自己喜歡的職業。但2021年8月，國際聯軍支持的阿富汗民選政府垮台，塔利班重新在喀布爾掌權，阿富汗女性重新被剝奪就學與工作的權利。

兩年來，塔利班政權在人權問題，尤其是女權議題上的倒行逆施令其難以獲得國際社會認可。而許多國際援助中斷以及海外資金被凍結也令阿富汗經濟陷入困局。

與此同時，伊斯蘭激進團體伊斯蘭國武裝的威脅也始終存在。阿富汗與巴基斯坦交接地帶的武裝襲擊行動近期也有所增加，令兩國關係越發緊張。