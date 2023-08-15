8月15日：岸田向靖國神社獻供品 大臣參拜

日本/靖國神社

8月15日，是日本戰敗紀念日，上午，首相岸田文雄向千鳥淵戰沒者公墓獻花，他今年沒有參拜靖國神社的計畫，而是通過代理人，以自民黨總裁的身份，自費向靖國神社獻上供品費--玉串費， 在岸田內閣成員中，到本稿截稿為止，經濟安保擔當大臣高市早苗參拜了靖國神社，自民黨政調會長萩生田光一等也參拜了靖國神社。

廣告 繼續瀏覽後續

超黨派議員團體“共同參拜靖國神社國會議員會”67人在8月15日參拜了靖國神社。

由於新冠感染的蔓延，“共同參拜靖國神社國會議員會”在8月15日當天集體參拜靖國神社是4年來的首次，其中有岸田內閣的副大臣、政務官等8名議員。

8月15日，是日本戰敗78周年紀念日，政府主辦的全國戰沒者追悼儀式在東京日本武道館舉行，紀念大約310萬戰死者等。

按原來的預定，將有來自日本全部都道府縣，共 47 個都道府縣的死難者家屬參加，但由於7號颱風影響，10個府縣的死難者家屬決定不參加，總出席人數為1,855人。

日本天皇和岸田首相等參加了追悼儀式，岸田首相首相在致辭中表示：“我們絕不會重蹈戰爭的覆轍，我們將繼續堅守這一堅定的誓言。在戰爭依然存在的世界上，日本在積極的和平主義的旗幟下，與國際社會攜手共進，盡最大努力解決世界面臨的各種課題。”

天皇在致辭中說：“戰爭結束78年來，在國民不懈的努力中，構築了我國今天的和平與繁榮，回顧過去，想起人民走過的充滿苦難的道路，令人無限感慨。回首過去，我們要在深刻反省的基礎上，懇切希望戰爭的災難不再重演，對在戰場上死去，在戰禍中倒下的人們，我們和全體國民一起，表示深切的哀悼，並祈禱世界的和平和我國的進一步發展。”