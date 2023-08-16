尹錫悅稱韓國對與美日舉行延伸威懾會談持開放態度

韓國/美國/日本

韓國總統尹錫悅在彭博社周三發表的書面採訪中表示，韓國願意與美國和日本就延伸威懾舉行三方磋商。尹錫悅是在即將與美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄於周五在美國總統度假勝地戴維營舉行三方峰會前透露的這一消息。

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尹錫悅表示，世界永遠不會接受朝鮮成為核武器大國，同時他也為周五舉行的具有里程碑意義的峰會上與美日領導人在威懾合作方面取得突破敞開了大門。尹錫悅在赴美前接受彭博社書面採訪時說，他預計與岸田和拜登的峰會將就如何加強三方應對朝鮮核與導彈威脅的能力達成一致。

尹錫悅指出，“北朝鮮完全無核化是包括大韓民國和美國在內的國際社會的明確而一貫的目標。國際社會在任何情況下都不會接受北朝鮮成為核大國”。報導指，三方就所謂延伸威懾，即一種強大到足以讓對手相信無法通過侵略實現其軍事和政治目標的力量進行會談，將標誌着韓美日關係翻開新的篇章，並有助於拜登政府應對朝鮮等國構成的威脅。

今年4月在白宮舉行的韓美峰會上，尹錫悅和拜登就加強美國核導彈潛艇等軍事資產在韓國附近的部署達成一致，並成立了核磋商小組，讓首爾在華盛頓如何部署核保護傘方面擁有更大的發言權。尹錫悅說：“關於延伸威懾，我們也對大韓民國、美國和日本之間的單獨磋商持開放態度”。日本外務省表示，日本和美國於2010年就延伸威懾問題建立了定期雙邊對話機制。

韓美日於4月舉行了軍事會談，討論了定期舉行潛艇跟蹤和導彈防禦演習等項目，以此威懾朝鮮。尹錫悅說，戴維營峰會將討論如何加強三邊防禦演習。今年內，三方打算按照去年11月峰會上達成的協議，實現實時共享朝鮮導彈預警數據。

朝鮮最高領導人金正恩近日推出了一系列新的核能力導彈，旨在快速部署並躲避美國在該地區操作的防空攔截武器。這些導彈可在幾分鐘內擊中韓國全境，並在發射後不到15分鐘內擊中日本大部分地區。

尹錫悅表示，包括韓國、美國和日本在內的國際社會將嚴格、徹底地執行聯合國安理會制裁朝鮮的決議。國際社會的能力將被用於阻止金正恩資助其發展大規模殺傷性武器的非法網絡活動。

尹錫悅強調，“我們必須讓朝鮮認識到，其持續和非法的核與導彈開發將不可避免地付出代價，只會加深其政權的孤立和危機。”

當被問及韓美日有什麼最佳方法來降低來自中國的半導體和電池等物品的全球供應鏈風險時，尹錫悅說，首爾計畫討論“加強合作的具體方法，包括共享三國供應鏈信息和建立預警系統（EWS）”。

尹錫悅在談到韓國在日本和荷蘭等一些美國夥伴加入後的立場時表示，“作為國際社會負責任的一員，韓國也在積極參與有關出口管制的全球討論，以維護世界和平與安全”。拜登政府遏制半導體製造設備向中國出口的舉措。

尹錫悅說，“我們計畫繼續與主要國家就出口管制制度的運作進行密切磋商。”