新加坡拘10人涉洗黑錢其中3人是中國公民，涉款約10億新元

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據路透社報導，新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士，他們被指涉及偽造文件和洗黑錢等罪行，涉案財物總值約10億新元，相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。

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《聯合早報》報導稱，涉案10人相信原籍中國福建，3人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。其中1人相信是去年5月以8500萬新元掃下新加坡康寧河灣20個單位的中國買家。

據悉，涉案的9男1女介於31歲至44歲，疑是海外涉及詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團夥成員。他們於16日晚上8時在新加坡國家法院通過視訊面控後，法官下令他們還押中央警署一周，其間允許被帶出警署助查。案展8月23日過堂。

新加坡金管局在一份聲明中說，該部門一直在“與發現潛在污點資金的金融機構（FIs）保持聯繫。與這些金融機構的監管工作正在進行中”，但沒有透露這些金融機構的名稱。

新加坡警方周三在聲明中說，警方於周二在整個城邦同時進行了突擊檢查，以逮捕犯罪嫌疑人。警方對94處房產和50輛汽車發出了禁止處置令，估計總價值超過8.15億新元。

其他被扣押的物品包括銀行賬戶、現金、豪華箱包、珠寶、手錶、電子設備和一些包含虛擬資產信息的文件。