日美韓擬確認首腦和外長、防長每年舉行定期會談

日本/美國/韓國

據共同社周三援引外交消息人士報導，日美韓三國正在協調每年舉行首腦峰會，及三方外長、防長和安保事務高官每年分別定期會談。作為三國關係加強的最新跡象，日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）和韓國總統尹錫悅已計畫於周五在戴維營會面時同意每年至少舉行一次三邊峰會。

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報導指，此舉正值三國尋求加強合作，以應對朝鮮不斷增加的導彈和核威脅，以及中國在印太地區的強硬軍事活動及日益增長的經濟影響力。三方還在探討就人工智能（AI）、經濟安保、網絡安全等，分領域設置工作層面共商合作措施的磋商平台。預計將在18日於華盛頓近郊舉行的戴維營峰會上確認。

據消息人士稱，三國並在尋求負責安保事務的高級官員之間的定期會晤。目前，日美韓安保事務高官磋商會議不定期召開，由日本國家安全保障局長秋葉剛男、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、韓國國家安保室長趙太庸出席。今後將至少一年一度定期舉行。

周五的聚會標誌着三國領導人之間的首次單獨峰會，他們之前的會談通常是在國際會議的場邊舉行。儘管二戰的慘痛歷史經常造成日本和韓國的分歧，但自去年尹錫悅上任以來，兩國關係已得到顯著改善。