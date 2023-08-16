朝鮮拿投敵士兵金案指責美國種族歧視

朝鮮/美國/士兵越境

朝鮮周三聲稱美國士兵特拉維斯·金逃離了美國的種族主義和虐待。與此同時，平壤反駁了華盛頓對朝鮮人權記錄的批評。

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據路透社今天報道，特拉維斯·金案凸顯朝鮮引用來攻擊美國種族主義。

朝鮮打破了對黑人士兵金入境案近一個月的沉默，發布了一份官方媒體說法，稱金承認因“對美軍內部不人道的虐待和種族歧視的反感”和對美國社會不平等的幻滅而非法、故意進入朝鮮。

目前還沒有直接聽到金的說詞，但美國的一位叔叔本月告訴媒體，他的侄子說他在服兵役期間經歷了種族主義對待。

朝鮮官方媒體報道的前一天，聯合國安理會應華盛頓的要求召開會議，討論朝鮮侵犯人權的問題。

幾十年來，平壤一直譴責美國的種族歧視，稱這是華盛頓虛偽的一個例子，分析人士表示，朝鮮可能會利用金的案件來抵制人權方面的壓力。

專家稱，朝鮮強調美國的種族主義是對美國造成負面影響，並譴責經常指出其他國家人權狀況的美國沒有資格說三道四，。

朝鮮外交部在周二的一份聲明中列舉了美國種族歧視等弊病，稱美國召開周四的聯合國人權會議是“對人權的嘲弄和對國際社會的欺騙”。

路透社說，朝鮮官方媒體也有曾發表種族歧視言論的歷史。2014年，朝鮮國家通訊社發表了一篇報道，稱時任美國總統巴拉克·奧巴馬“看起來像一隻黑臉的非洲本土猴子”，並引用其他一些話將他與動物進行比較。

一份報告曾指控，朝鮮對疑似由中國男性導致懷孕的朝鮮婦女進行強迫墮胎，原因是朝鮮人相信“純種高麗人種”，混血兒被認為是對朝鮮“純種高麗人種”的污染。