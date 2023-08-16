朝鮮開始宣傳 美國士兵對美國幻滅才冒死越境 五角大樓質疑

朝鮮/美國/大兵越境

朝鮮官方16日聲稱，一名上個月偷越鳥也飛不過去的朝鮮邊境的美國士兵，根本是在對美國社會的不平等和軍隊中的種族歧視感到失望之後才這樣做的。而美國至此仍然把該士兵帶回家作為要務。

廣告 繼續瀏覽後續

朝鮮官媒今天聲稱美國士兵特拉維斯·金是在對美國幻滅後越過邊境投向平壤。

這是朝鮮首次正式確認拘留着美國大兵。曾在韓國服役的特拉維斯·金 (Travis King)於 7 月 18 日在邊境村莊進行平民旅行時突然衝跑向朝鮮。他成為近五年來第一個被確認在朝鮮被拘留的美國人。

官方的朝鮮中央通訊社援引朝鮮有關當局的調查報道稱，美國士兵金告訴他們，他決定進入朝鮮是因為他“對美軍內部的不人道虐待和種族歧視懷有抱怨”。朝鮮稱，金還表示願意前往朝鮮或第三國尋求庇護，稱他“對不平等的美國社會感到失望”。

朝鮮官方報道稱，朝鮮將繼續對金“非法”入境進行調查。

據美聯社今天報道稱，要核實金在朝鮮官方媒體上發表的言論的真實性是不可能的。

美國、韓國和其他國家指責朝鮮利用外國被拘留者來奪取外交讓步。一些外國被拘留者獲釋後表示，他們在朝鮮拘留期間是在脅迫下認罪的。

由於此事敏感，一名不願透露姓名的美國國防部官員表示，美國無法核實朝鮮有關金的說法。這位官員表示，五角大樓正在通過一切可用渠道將金帶回美國

據弗吉尼亞州 LMI 諮詢公司專家、中央情報局前分析師 Soo Kim 表示，“這就是 100% 朝鮮的宣傳。金作為被朝鮮關押的美國公民，對（朝鮮）如何選擇敘述自己的言論沒有決定權。” Soo Kim 還認為，“至於金的釋放，他的命運掌握在朝鮮手中。也許該政權會試圖用金的生命來換取美國的財政讓步。談判很可能不會容易，而且條款將由平壤決定。”

這名士兵的家人表示，他的母親克勞丁·蓋茨呼籲朝鮮人道地對待她的兒子。

家庭發言人喬納森·弗蘭克斯在聲明中說：“她是一位擔心兒子的母親，如果他打來電話，她會很感激。” “最後，她今晚與陸軍保持了聯繫，並對（國防部）的聲明表示讚賞，該聲明仍然稱致力於將特拉維斯帶回家。”

泰容浩 (Tae Yongho) 是 2016 年叛逃前擔任朝鮮駐倫敦大使館公使，他推測朝鮮最終可能會釋放金，因為朝鮮沒有立即表達接受金作為朝鮮難民的意圖，並談到了第三國重新安置。現任韓國議員的泰還引用了朝鮮對金的描述，稱其為非法入境者，而不是“自願”進入朝鮮的人。

泰早些時候表示，朝鮮不願意長期扣留像金這樣的低級士兵，因為他不會向朝鮮提供備受矚目的美國情報，而且需要高昂的成本和資源來管理他的生活。

一些分析人士表示，在戰時敵人之間的敵意加劇之際，朝鮮可能試圖將金的釋放與美國削減與韓國的軍事活動聯繫起來。

美聯社說，23 歲的金是駐紮在韓國的約 28,000 名美軍之一，美國以駐軍威懾朝鮮的潛在侵略。美國該士兵是參加平民旅行時越過邊境。此前他因襲擊罪從韓國監獄獲釋，原定前往德克薩斯州布利斯堡。

據美國官員表示，該士兵已被宣布擅離職守，違者可受到監禁、沒收工資或不名譽開除的處罰，嚴重程度取決於他們離開的時間以及他們是否被逮捕或自行返回。

美國和朝鮮在 1950-53 年朝鮮戰爭期間交戰，從技術上講仍然處於戰爭狀態，因為這場衝突以休戰而非和平條約結束。美國與朝鮮沒有外交關係，瑞典在過去的案例中為美國人提供了領事服務，但據報道，自新冠肺炎病毒疫情大流行開始以來，瑞典外交官還沒有返回過朝鮮。