親中與否拉鋸戰？瓦努阿圖總理在議會不信任動議中躲過一劫

瓦努阿圖/選舉

瓦努阿圖總理伊斯梅爾·卡爾薩考周三以微弱優勢躲過了一項不信任動議，被指親中的反對派批評瓦努阿圖政府與澳大利亞簽署安全協議，僅以能將他趕下台所需的27票一票之差逃過一劫。

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處於中國與西方國家在太平洋島國戰略競爭中心的瓦努阿圖，在反對黨領袖鮑勃·拉夫曼提出不信任動議案並批評政府提高最低工資後陷入政治危機。

不信任動議獲得26票，反對票為23票，但未能在52個席位的議會中贏得罷免總理所需的27票絕對多數。議會投票時1個席位空缺，1名議員因病缺席會議。

反對黨領袖拉夫曼作為前任總理拉近了瓦努阿圖與中國的距離。他的政府在 2022 年提前舉行的全國大選中落敗。除了國內問題外，他還批評與澳大利亞的安全協定，稱這損害了瓦努阿圖的“中立”地位，並可能危及其他合作夥伴的發展援助。

卡爾薩考周三在議會表示，針對他的指控毫無根據，過去八個月來訪的國際領導人比拉夫曼政府兩年來的還要多。

中國一直是瓦努阿圖的主要基礎設施貸款方，捐贈了議會大廈、體育場和總理辦公室，並修建了道路和碼頭。在中國與所羅門群島簽署安全協議後，美國及其盟國正試圖阻止太平洋島嶼國家與北京建立安全關係。

據路透社說，卡爾薩考重組了內閣，以期在投票前贏得支​​持，新任副總理也表現出了對中國的支持立場。據總理臉書頁面上的一篇帖子稱，在上周歡迎中國海軍醫療船和平方舟的儀式上，副總理馬泰·塞雷麥亞表示，“衛生和安全關係是我們雙邊關係的重要組成部分”。

現政府旅遊和貿易部長薩姆森·薩姆森周一辭職加入了反對黨。