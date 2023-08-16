「視頻」日本二戰投降78周年，中日韓紀念不同調

二戰日本投降周年紀念日

8月15日是日本宣布無條件投降、第二次世界大戰在亞洲宣告結束78周年紀念日。78年後的今天，戰爭造成的傷痛顯然仍難以全面癒合，而新的緊張關係又隨着朝鮮擴充軍備的努力以及中國軍事實力壯大，且不再韜光養晦的外交政策，推動東亞地緣政治格局重組。停戰78周年紀念日，日本政府重申78年來的和平承諾，中國政府重提戰爭帶來的創痛，再次敦促日本反省侵略歷史，而韓國總統尹錫悅則肯定昔日的殖民強權日本是如今邁向安全與和平的“夥伴“。

廣告 繼續瀏覽後續

04:57 Japan's Emperor Naruhito and Empress Masako bow as they attend a memorial service marking the 78th anniversary of Japan's surrender in World War Two at Nippon Budokan Hall in Tokyo, Japan August 15, 2023. REUTERS/Issei Kato REUTERS - ISSEI KATO

二戰東亞戰場戰爭落幕78年後，與中國展開全面競爭的美國，推動韓日兩國超越歷史恩怨，握手言歡，與美國強化在東亞地區的三邊合作，既應對朝鮮威脅，也因應中國不斷擴張的影響力，尤其是台海可能發生的衝突。而中國與日本關係不斷惡化的同時，也對韓國在台灣議題上的表態深為不滿，對美日韓三邊同盟構成的圍堵形勢感到不安。美日韓三國領導人8月18日將在美國戴維營舉行被看作是有“歷史意義”的高峰會談之際，北京當局重提日本侵略戰爭的種種惡行，提醒“警惕日本新軍國主義動向”，也批評美日韓“拼湊”“小圈子”。

但俄羅斯同一天向朝鮮金正恩政權強調蘇聯紅軍與朝鮮愛國者共同抗日的歷史之際，中國官方通訊社新華社則針對戰爭歷史，追憶“中韓共同抗戰歲月”，介紹位於北京的中國人民抗日戰爭紀念館（抗戰館）和位於韓國天安市的韓國獨立紀念館之間的在抗戰史研究與合作，凸出兩國人民“共同抗戰結下的深厚情誼。”