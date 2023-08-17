人權

國際 – 應美國等國的要求，聯合國於8月17日討論了朝鮮人權問題。聯合國人權事務高級專員福爾克爾·蒂爾克（Volker Türk）表示，朝鮮其民眾實施“殘暴”和“難以想象”的侵犯人權行為，以在國際制裁下發展其核武器和彈道武器計畫。

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聯合國人權事務高級專員通過視頻連線表示：“我提到的許多侵犯行為都是朝鮮為支持其軍事化而對民眾犯下的多種侵權行為。”蒂爾克舉例說，朝鮮政權強迫政治犯或童工勞動，以支撐其軍事機構，以提升製造武器的能力。

聯合國人權委員會還邀請了一位逃離朝鮮、家人在韓國避難的年輕“民間代表”。逃出朝鮮的金日赫(音譯 Ilhyeok Kim)用英文講述了朝鮮領導層的奢華生活，對民眾的壓榨，對他的懲處。

美國常住聯合國代表琳達·托馬斯－格林菲爾德夫人（Mme Linda Thomas-Greenfield）表示，“你剛才敘述的侵犯和踐踏人權的行為如此殘暴，令人難以想象。”

這名年輕人還說道，政府對民間的疾苦不聞不問， “政府所關心的是通過發展核武器和傳播宣傳來證明其行動的合理性來維護其權力”。

美國常駐聯合國代表表示，金正恩(Kim Jong Un)對社會的極權和鎮壓已經全面的控制，大規模剝奪人權和人民的基本自由為該政權提供了發展非法武器計畫的資源。並發展大規模殺傷性武器和彈道導彈。

朝鮮自2006年以來一直受到國際制裁，2017年制裁力度增加了三倍。安理會當年一致採取的措施迫使平壤中斷其核武器和彈道武器計畫，這顯着限制了其石油進口。

自2017年以來，安理會在朝鮮問題上存在嚴重分歧。2022 年 5 月，中國和俄羅斯否決了一項實施新制裁的決議，儘管朝鮮多次發射導彈，但此後安理會再沒有通過任何決議或聲明。

8月14日，中國常駐紐約聯合國代表團發言人表示，中國反對計畫就朝鮮侵犯人權問題召開聯合國安理會會議，因為這只會“加劇對抗和對立”。