美印太事務協調員：美日韓關係將是21世紀決定性的三邊關係

美國/日本/韓國

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周三在出席智庫活動時預熱稱，美國周五與日本和韓國舉行的三邊峰會將包括一系列雄心勃勃的舉措，以鎖定與這兩個盟國之間的進展。坎貝爾宣稱，美日韓關係將是“21世紀決定性的三邊關係”。

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美國政府高級官員告訴路透社記者，在對中國和朝鮮的共同擔憂日益加劇之際，此次峰會將啟動技術和防務方面的聯合倡議。美國、日本和韓國領導人將於周五在戴維營舉行會議，預計他們將在會上宣布該協議的細節，協議包括加強彈道導彈防禦合作，還將涵蓋情報共享、供應鏈和網絡安全等內容。

坎貝爾周三在布魯金斯學會的一次活動上說，“你們將在周五看到的是一系列雄心勃勃的舉措，這些舉措旨在鎖定現在和未來的三邊接觸”。美國總統拜登（Joe Biden）邀請日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅訪問戴維營，日韓兩國正努力在地區威脅不斷上升的情況下修補破損的雙邊關係。

華盛頓分別與東京和首爾建立了正式的集體防禦安排，但鑒於對中國日益增長的實力和意圖的擔憂，華盛頓希望美日韓能更緊密地合作。不過，美國官員表示，此次會議不會達成任何正式的三方安全框架，坎貝爾也承認三國國內的政治制約因素。

坎貝爾說，此次峰會上達成的協議將是“在認識到各國面臨的共同安全形勢方面邁出的實質性一步”，並認識到“這需要採取共同行動”。

坎貝爾指出，“我認為我們可以想象一個更有雄心壯志的未來，但……關鍵是不要走得太遠，要一步一個腳印，適當地建設，不要超越我們正在處理的國內環境”。他強調，三方將探討如何擴大安全合作，但這樣做要“謹慎”、“小心”和“負責任”。

坎貝爾還讚揚了尹錫悅和岸田文雄在修補充滿歷史包袱的韓日關係方面所表現出的勇氣，稱其為“令人嘆為觀止的外交”。他說：“就現代外交舉措而言，這屬於最高級別的”。

坎貝爾說，此次戴維營峰會的目的是“努力將這一理念融入我們的政治中，使三國中任何一國的領導人都難以退出”。在被問及北京方面批評美方正在建立一個針對中國的小北約組織時坎貝爾表示，華盛頓是在回應亞太地區國家希望抵消中方壓力的需求信號。

坎貝爾說：“他們在許多方面都感受到了難以想象的壓力，經濟、外交和軍事上的巨大壓力”。他補充說，該地區國家在過去半個世紀中繁榮昌盛，不希望看到秩序被破壞。

幾位美國官員表示，鑒於北京在全球經濟一體化中的作用，拜登政府並不鼓勵日本和韓國與中國脫鉤。不過，一位美國官員說，華盛頓確實希望倡導供應鏈的韌性，特別是在新冠疫情大流行之後，並幫助盟國避免在關鍵商品和材料方面過度依賴任何一個國家。

坎貝爾在活動上提及，“我們將投資技術，建立一條三向熱線電話，供領導人和（美日韓）政府內部其他人進行溝通”。預計三國領導人將公布一套廣泛的“戴維營原則”以及一份闡述安全合作的文件。除了三向熱線電話和年度軍事演習外，他們還將同意舉行年度三邊峰會並建立情報共享機制。

當被問及戴維營峰會是否可能成為達成集體安全協議的第一步時，坎貝爾表示，各國正在採取“相當實質性的步驟”來應對共同威脅，但他敦促謹慎行事。坎貝爾補充道，“我認為我們可以想象一個更加雄心勃勃的未來。但 ……關鍵是不要超出滑雪板太遠（謹慎行事）”。