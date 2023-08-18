援助菲律賓對付中國艦艇？日美澳將向菲律賓派遣大型艦船震懾

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日本海上自衛隊、美國和澳大利亞軍方正在推進一項計畫，將同時向菲律賓派遣有艦載機的大型艦船並於23日在南海舉行聯合訓練。鑒於中國海警局船在南海使用水炮阻攔菲軍補給船，此舉有意在緊張形勢下牽制中國。

一艘破舊的菲律賓海軍LT57 Sierra Madre艦擱淺在南中國海第二托馬斯淺灘的淺水區。 2014年3月29日拍攝 資料照片

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日本共同社今天稱獨家報道，日美澳將向菲律賓派遣大型艦並在南海訓練。被稱多名軍方及防衛相關消息人士透露了上述消息。

海自將派遣力爭事實上航母化的護衛艦“出雲”號，澳大利亞則是兩棲攻擊艦“堪培拉”號。美國預計會派兩棲攻擊艦“美利堅”號。各方將表明確保在南海“航行自由”的意志。“出雲”號計畫25日抵達馬尼拉港，“堪培拉”號、“美利堅”號預計也將在此前後入港。設想加上菲律賓的四國司令將彙聚一堂，發出“強有力的訊息”。

據共同社說，日美澳在南海或將實施艦載機相互從甲板起降的訓練。菲律賓此次暫不參加訓練。據稱理由是其他艦船的艦載機太大，該國軍艦甲板無法接納。

在南海面臨中國軍事壓力的菲律賓與日美澳加強安全合作。

四國也探討過開展海上聯合巡邏，但此次尚未實現。

據共同社說，在南海的愛尤銀礁（中國稱仁愛礁），菲律賓1999年故意讓老舊的軍艦觸礁並形成軍事據點，士兵輪班常駐，抵抗中國的軍事壓力。該據點的補給船隊屢次遭到中國海警船的妨礙，菲律賓的巡邏船2月6日被照射雷達，補給船8月5日遭到水炮阻攔。