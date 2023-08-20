岸田視察福島核電站 表示將繼續就核處理水排海向中國等解釋

日本/福島核電站處理水排放

為了決定日本東京電力福島第一核電站的核處理水的排海時間，8月20日，日本首相岸田文雄視察了福島第一核電站，並向東電高管強調：要“盡一切可能確保安全，防止謠言”。在視察結束後的記者會上，他表示將向包括反對核處理水排海的中國在內的國際社會，繼續以科學的見解為根據，進行耐心、細緻的說明。

日本首相岸田文雄（左一）2023年8月20日前往曾在2011年海嘯中受損的福島第一核電站視察，為電站啟動引發爭議的核處理水排海方案實施做準備。

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岸田首相在8月20日上午視察了福島第一核電站，並視察了將經過核污染水凈化裝置ALPS 濾過的處理水排放入海的設施。

有關他將與全國漁業協會聯合會會長坂本雅信見面一事，他表示“希望明天儘快見到坂本會長”。目前日本漁業界人士仍然對處理水排海表示“堅決反對”。2015年，日本政府和東京電力向福島縣漁業協會聯合會書面保證，在得不到相關人士理解的情況下，不會對處理水進行任何處置。

對於中國對核處理水排海的反對，岸田首相表示：對於包括中國在內的國際社會，將繼續通過首腦會談、國際會議、政府的網頁與社交媒體等進行認真的說明，但是對於沒有科學根據的一些反對意見，日本政府也將進行有理有據的反駁。

對於核處理水排海的具體時間，岸田表示現在無法公布，而日本政府計畫8月22日召開閣僚會議，確定處理水排海的時間。