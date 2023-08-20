新加坡總理再次談及交棒 但含糊其辭

政權交替

亞洲 – 新加坡推舉新一代領導人又被提到議事日程上。總理李顯龍( Lee hsien loong) 20日表示，新冠疫情已經過去，在下次大選後，必須做好交接權力的準備。李顯龍講話時還表示，從現在開始，任何爭議“都不會讓我偏離日程安排，走向權力更新”。

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李顯龍已是過了70歲的人了，曾先後患過淋巴癌和前列腺癌。李顯龍在2007年說過，新加坡不應該有“超過70歲的總理”。黃循財是在2022年6月6日正式升任為副總理。去年4月14日黃循財正式獲推舉成為第四代團隊的領軍人物後，李顯龍總理在總統府舉行的記者會就已明確表示：無論自己是在下一屆大選前或大選後交棒，黃循財( Lawrence Wong) 將成為下一任總理。

於是，“黃循財何時接棒成為新加坡總理”，就成了媒體極為關注。2022年，李顯龍總理宣布黃循財為新加坡下任總理人選後就交棒一事說：“我們會小心謹慎地處理這件事。我已經70歲了，我期望一旦黃循財做好準備就把位子交給他。”

李顯龍會不會公開說明自己什麼時候“交班”？新加坡管理大學法律學教授尤金·譚(Eugene Tan)20日表示，他不願意透露具體的時間表，這樣所有的牌都掌控在他的手中。譚對法新社記者表示，這並不奇怪，因為一旦他給出時間表，他就會變成跛腳鴨。