日本防衛省2024財年預算申請擬創歷史新高，達逾7.738萬億日元

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據共同社報導，日本防衛省已對2024財年預算申請進行最終調整，目標是達到創紀錄的7.7385萬億日元的防衛費開支。為了向南西諸島（琉球群島）周邊迅速部署自衛隊部隊和物資，運輸用船舶和直升機的購置費被計入其中。計畫引進離島登陸作戰時用於運送裝備上岸的“機動舟艇”3艘、運輸直升機約30架。防衛省考慮就此申請約4000億日元。

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據《產經新聞》報導，除了要求約9300億日元來確保彈藥儲備以提高持續作戰能力外，該計畫還包括在放棄部署岸基“宙斯盾”導彈防禦系統後建造2艘配備該系統的新艦艇。日本政府和執政黨官員透露了這一消息。

日本內閣去年12月批准了包括《國家安全保障戰略》在內的“安保三文件”，決定未來5年防衛費總額增至43萬億日元。因此，2024財年的防衛費預算總額將遠遠超過2023財年的6.82萬億日元。

《產經新聞》報導指，日本防衛省計畫分別在2027財年和2028財年各服役1艘配備“宙斯盾”的艦艇，建造工作將於2024財年開始。這次申請建造費約3800億日元。每艘艦的造價將達約3950億日元。

與英國和意大利聯合研製的下一代戰鬥機的研製成本約為640億日元。日本防衛省將要求大約320億日元來開發一種可以攻擊海軍艦艇和地面目標的“精確制導導彈”。

延長國產12式陸基反艦導彈射程的“性能提升型”配備於艦艇的費用、射程3000公里的“高超音速導彈”量產費也被納入預算申請。此外，還將投入超過2萬億日元用於解決裝備品零部件不足和提高可動率。總計約8000億日元將用於自衛隊設施老化和完善火藥庫。

日本防衛省還力圖提升海上戰鬥能力。為了強化海上自衛隊護衛艦的持續戰鬥能力，將建造1艘新型補給艦。另外還將建造2艘提高反潛等作戰能力的新型護衛艦。為了早日引進水面無人機，將從各國試驗性採購。

日本防衛省將在2024財年末設置統一指揮陸海空三支自衛隊的常設“統合司令部”，規模約240人。此外，為了迅速向南西諸島運送裝備和物資，將作為三支自衛隊共同的部隊新設“自衛隊海上輸送群”。