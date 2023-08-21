韓外長：已向中方說明戴維營峰會意義，不排斥或針對特定一方

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韓國外交部長樸振8月21日向媒體表示，韓方在韓美日戴維營首次峰會結束後通過首爾和北京的外交渠道系向中方詳細說明了峰會的意義。

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樸振周一在做客韓聯社聯合新聞TV節目採訪時表示，“戴維營峰會召開後，我立即通過首爾和北京的外交渠道向中方詳細解釋了這次會議的意義”。

樸振強調，“戴維營會談並不是為了排斥任何特定國家或針對特定一方”，韓方或也向中方解釋了這一立場。就韓美日領導人聯合聲明提及三國對中國“最近在南中國海支持非法海洋主張的危險和侵略行為的立場，我們強烈反對任何改變印太海域現狀的單方面企圖”。樸振解釋說，“8月初，中國巡邏艇不是在南海向菲律賓補給船發射水炮嗎？這就是這種侵略行為的一個例子”。

不過，樸振強調，韓方願與中方基於相互尊重、互惠精神構建成熟健康的韓中關係，為此將繼續與中方保持溝通。“我們希望與中國建立成熟、健康的關係，”他說。

就韓美日加強三邊合作可能加劇與朝中俄的對抗格局的擔憂，樸振說，韓美日合作並不意味着與朝中俄的對峙或矛盾，完全可以通過溝通推動外交關係穩定發展。據悉，韓俄兩國正就俄方外交高官訪韓事宜進行磋商。樸振表示，希望中俄兩國能一道構築基於規則的國際秩序。他說，“如果中國和俄羅斯能夠參與基於規則的國際秩序的運作並攜手同行，那就更好了”。

此外，樸振在指出日本對二戰強征韓籍勞工問題的應對仍然不足時，重申了“與日本未來有很多接觸機會”的立場。關於福島核廢水問題，他解釋說，“這次會議的主要目的是討論三個國家共同的最重要的合作議程。”