水炮事件後，菲律賓完成對南海“坐灘”軍艦的補給任務

菲律賓/南海/中國

菲律賓稱，其於8月22日完成了對“坐灘”在南中國海阿永金暗沙（中國稱仁愛礁）的“馬德雷山脈”號登陸艦的補給和輪換任務。兩周前，由於中國海警船隻向菲方船隻發射水炮，菲律賓不得不放棄一次類似的補給嘗試。“西菲律賓國家特遣部隊”在一份聲明中說，菲律賓周二完成了對“馬德雷山脈”號的例行輪換和補給任務，並指責中國海警試圖“阻止、騷擾和干擾”菲方船隻進行任務。

南海仁愛礁“坐灘”的“馬德雷山脈”號登陸艦上的菲律賓人員資料圖片

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菲律賓海岸警衛隊稍後公布了中國海警船隻在西菲律賓海（菲律賓西側的南中國海海域）攔截菲方船隻的視頻。少數菲律賓軍隊駐守在這艘二戰時期的軍艦上。1999年5月，菲律賓海軍將“馬德雷山脈”號登陸艦拖往南中國海，故意讓其在仁愛礁擱淺，使這裡成為菲律賓在與中國等存在爭議的南沙群島（菲律賓稱斯普拉特利群島）主權爭議的前哨，形成了菲方對仁愛礁的實際控制至今。

在菲律賓海軍艦艇的監測下，兩艘菲律賓海警船隻護送兩艘補給船前往仁愛礁進行補給任務。“西菲律賓國家特遣部隊”周二表示：“‘馬德雷山脈’號的例行後續輪換和補給任務今天已成功執行”。該機構指責中國海警和“中國海上民兵”船隻試圖“攔截、騷擾和干擾”任務。“西菲律賓國家特遣部隊”稱：“將繼續定期對菲律賓在西菲律賓海各島礁的前哨基地進行例行訪問”。

菲律賓武裝部隊亦發表聲明稱，“菲律賓人今天有理由慶祝。我們的輪換和再補給任務已成功執行，補給船和護航的菲律賓海警船隻正在返回巴拉望島的駐地。讓我們共同祈禱他們平安歸來”。菲律賓軍方領導層“讚揚了兩艘補給船上勇敢而敬業的人員，他們精確地執行了這次行動。”

菲律賓軍方稱，“這一壯舉不僅確保了我們在‘馬德雷山脈’號上駐守人員的安全，還向全世界表明了菲律賓人對我國海域內的這一淺灘擁有主權權利和管轄權的堅定決心。菲律賓武裝部隊將支持我國履行現行國際法和國際公約規定的義務。履行這些義務應始終以促進和平和遵守國際人道主義法的方式進行。”

北京方面，中國海警局新聞發言人劉德軍稱，“菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際，從人道主義出發，對菲方向‘坐灘’軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排”。

該發言人表示，“中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲律賓有關方面借運補之機向非法‘坐灘’軍艦運送違規建材”。