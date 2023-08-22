美官員談美日韓峰會：對任何一方的挑戰都是對所有三方的挑戰

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美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）8月22日就剛剛過去的戴維營峰會出席線上記者會時表示，三國領導人之所以同意致力於危機磋商，因為他們認識到“對我們任何一方的挑戰都是對我們所有人的挑戰”。

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坎貝爾周二與美國國務院亞太事務助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)就美日韓戴維營峰會的成果召開了線上簡報會。坎貝爾向媒體介紹稱，“岸田首相、尹錫悅總統和拜登總統上周五在戴維營會晤了大半天。戴維營（作為峰會場所）是特別選定的；這是拜登總統任內外國領導人首次訪問戴維營。我認為戴維營是眾所周知的二戰期間，以及阿以和平談判作出關鍵決定的地方。”

坎貝爾告訴記者說，“你們在周五看到的是東北亞主要國家之間民主團結的出色展示，以及一系列我們稱之為可實現的目標，我認為這些目標本身就很重要，但從歷史背景來看，我認為它們意義深遠。將三邊合作納入東北亞外交結構的一系列問題。三國領導人、國務卿、國家安全顧問等每年舉行會晤。三國之間在外交、教育和技術領域開展實質性項目。一系列活動強調了我們深化和加強三邊合作與交往紐帶的承諾。”

坎貝爾表示，“我想強調的是，我認為三位領導人都理解這一時刻的嚴重性。你可以看到，他們意識到自己肩負的歷史重任”。他特別提及，“在過去幾個月里，我們看到的是尹錫悅總統和岸田首相表現出的非凡的政治勇氣。他們採取了前所未有的措施來修補長期受限的（日韓）關係，並向前邁進，共同接觸應對21世紀至關重要的問題”。

面對記者提問，如何確保三邊合作的制度化和長期化，以及美日韓安全合作的長期目標是什麼，坎貝爾回答說，“這裡（問題）的關鍵是謹慎和建設性地建立，我認為這正是我們一直在努力做的”。

坎貝爾表示，“我確實想從政府的角度強調，這是一個非常雄心勃勃的議程。它涉及與技術、外交、地區安全、教育、太平洋和拉丁美洲及其他地區的地區外活動有關的問題。這是一個廣泛而深入的議程，我們認為它是至關重要和及時的。”

坎貝爾補充說，“我們面前有一個明確的工作計畫，我們認為在接下來的一段時間裡，我們可以採取的最佳步驟是根據我們提出的這一系列倡議採取行動，以建立更深層次的聯繫和更大的深度，我們每個國家的政府都承諾進行三邊接觸，並因此謹慎地採取步驟。對這些三邊合作抱有一些雄心壯志是適當的，但同時也要認識到，必須謹慎地採取步驟，我們不能超越我們每個國家所面對的政治環境。”

隨後就記者提問，“首先，韓美日領導人在戴維營通過的三份文件中，與磋商委員會相關的問題。對此，有專家表示，文件中沒有‘義務’的表述，因此似乎不具有可執行性，但韓美日在整個協議中實際上是在向軍事同盟的層面邁進。與奧庫斯協議（AUKUS）和四方安全對話（Quad）以及北約相比，你們如何估計該委員會的磋商水平？”

坎貝爾回答說，“我想我們在聯合文件中使用的詞是‘承諾’磋商。這些都是三國各自簽署的自願步驟。我們認為，我們將面臨一些需要磋商的問題。我認為，如果你仔細閱讀這些文件，就會發現它們是基於這樣一種認識，即對我們任何一方的挑戰都是對我們所有人的挑戰。我認為這是一個重要的認識，我們打算在此基礎上再接再厲。”

坎貝爾說，“我不想比較或對比不同的集團。這有其自身的歷史和背景。我只想說，我們在東北亞的兩個最重要的夥伴，我們在這個星球上的兩個最重要的夥伴，正在與我們更緊密地合作，我們已經承諾實施一項三邊工作計畫，我們認為這是前所未有的。因此，這將是獨立的。我們相信，它意義深遠，這種新的三方夥伴關係將經得起時間的考驗。”

就記者提問如何看到中國事實上指責美日韓安全合作是亞洲“小北約”，對此作何回應及澳洲是否將從中扮演角色，坎貝爾表示，“我只想說，三位領導人和平地會晤，建設性地交談，公開透明地接觸。就在我們在戴維營會面的同時，俄羅斯和中國的軍艦正在日本附近的海域航行，今天早些時候，朝鮮試射了一枚新的巡航導彈。”

坎貝爾說，“我只想強調，我們認為，三國選擇更加緊密地合作有很多原因，但不可否認的是，亞洲的安全環境不僅更加複雜，而且令我們每個國家更加擔憂。在烏克蘭發生了無端的非法戰爭。朝鮮經常進行挑釁。我要強調的是，我們每個國家都曾多次伸出手，希望重啟與朝鮮的外交，包括詢問他們是否有興趣在新冠危機期間接受人道主義支持，但都沒有結果。”

坎貝爾談到，“當然，我們也看到中國方面採取了一系列挑釁性的措施：大規模的擴軍和一系列措施，不僅在日本和韓國，而且在整個地區都引起了不安。因此，我認為這是一次努力，以建設性、和平的方式共同努力，維護美日韓之間共同的運作體系和民主接觸。我認為我們堅持這一點，並認為這樣做是恰當的”。

坎貝爾說，“我們還認為，澳大利亞與這些國家的聯繫和紐帶也在不斷加深。我們與澳洲的合作格外密切。作為美國的親密夥伴，澳大利亞可能已經達到了絕對的頂峰。我認為阿爾巴尼斯總理積極處理好了他與東南亞、印度的外交接觸；他與中國重新建立了聯繫；他還與日本、韓國和美國進行了極為密切的合作。因此，我們感謝澳洲在全球舞台上的積極參與，也感謝他們對上周舉行的三邊峰會所表示的支持。”

就美日韓加強合作的動力及是否暗中針對中國，坎貝爾說，“坦率地說，已經採取的一些步驟讓一些亞洲對話者甚至美國的一些對話者感到驚訝。我想，習主席在中國決心如此堅定地支持俄羅斯入侵烏克蘭，並提供私下支持、悄悄地加強與俄羅斯的技術和其他接觸，以免引起關注，這引起了人們的擔憂。我認為，有人擔心這會成為其他行動的先例。我想不可否認的是，這次入侵嚴重破壞了穩定，不僅讓烏克蘭人民而且讓周邊地區的人民深感擔憂，而且它對食品價格和通貨膨脹造成了可怕的影響”。

坎貝爾說，“我認為我們在這裡要小心謹慎，但這些步驟讓東北亞國家感到不安，我確實相信這種焦慮激起了那些想法更相似的國家的願望，以確保我們能夠建設性地合作。但與此同時，首先，日本和韓國之間的關係存在着一種動力和活力，這種動力和活力與中國無關，而是源於長期以來的不滿和困難。因此，能克服這些困難是一項了不起的壯舉，而且與中國的關係真的不大。”

坎貝爾補充說，“我希望我們強調這裡有一個更廣泛的背景，正如你所描述的那樣，確實存在焦慮。我不認為這些國家——美日韓認為他們正在採取針對中國的措施。我認為，他們採取的措施是為了保護自己，確保他們已經取得的進展得到保護和保障，並在一個越來越不確定的世界中更加緊密地合作。”

此外，據韓聯社報導，韓國外交部發言人任洙奭周二在例行記者會上指出，韓方已通過首爾和北京的外交渠道向中方說明了韓美日峰會的意義、性質及成果。據他所知，韓美日均已通過各自的外交渠道與中方就此進行了溝通。

任洙奭表示，韓美日合作的目標是共建富有包容性、建設性的合作體系，從而為擴大印太地區自由、和平、繁榮作出貢獻，並不是排斥或排擠特定國家的排他性合作。他表示，韓美日合作與韓中友好關係並不衝突，韓方堅持“與中方一道基於相互尊重、互惠和共同利益，推動成熟健康的雙邊關係發展”的既定立場。