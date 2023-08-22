【視頻】泰國：流亡15年後返國，他信面臨八年刑期

泰國，政治

泰國前總理他信-西那瓦（Thaksin Shinawatra）8 月 22 日乘坐私人飛機抵達曼谷廊曼機場，在流亡十五年後回國，當天他信隨即被押解至最高法院接受判決聽證，按照最高法院對他的缺席審判，他信涉嫌的三項罪名均成立，被判共計8年有期徒刑。

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這位 74 歲的億萬富翁曾在 2001 年至 2006 年間執政，2006年他信在出訪期間被軍人發動政變推翻。據泰國最高法院的一份聲明，他信將被關押在曼谷。

根據泰國國家電視台的錄像，他信的專機於上午 9 點左右降臨在曼谷廊曼機場。他向瑪哈-哇集拉隆功國王的畫像鞠躬，然後向等候在那裡的數百名“紅衫軍”支持者致意，隨後在官員的護送下離開。

這位電信大亨在多起與他的管理和商業交易有關的案件中被缺席判處十年監禁，他將在隨後立即被提交最高法院，然後被拘留。

法國電視France24的報道，他信回歸日正值泰國政治重要一天，在5月14日泰國立法選舉三個月後，泰國國會議員周二下午將投票任命新總理。為泰黨的斯雷塔·塔維辛 (Srettha Thavisin) 是此次投票唯一的總理候選人，塔維辛是打着與西那瓦家族有聯繫的反對黨的旗號，領導着一個由親民主和親軍隊組成的有爭議的聯盟，該聯盟必須將分裂的泰國團結在一起。

他信·西那瓦二十多年來的從政處於“紅衫軍”（他信支持者）和“黃衫軍”（忠於君主制的保守派）間兩極分化中。他最後一次在泰國露面是在2008年，當時他表示自己已準備好面對司法，以便能夠見到自己的孫子。

在國外，他信通過家族控制的為泰黨，仍然是泰國政治幕後有影響力的人物，他信在泰國北部和東北部農村尤其受到歡迎。

點擊收看法國電視France24的視頻報道

01:42 時隔15年後返國，他信面臨八年刑期 © France24 報道視頻截圖