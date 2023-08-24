七國集團譴責平壤發射間諜衛星企圖 美日韓考慮單邊制裁

朝鮮/導彈/衛星

七國集團（G7）周四（8月24號）發表聲明，譴責朝鮮試圖利用彈道導彈技術發射衛星，稱其 "公然違反 "聯合國安理會多項決議。

2023年8月21日星期一，朝鮮政府提供的這張未註明日期的照片中，朝鮮領導人金正恩（右）正在觀察朝鮮政府所說的戰略巡航導彈試射。(朝鮮中央通訊社/韓國新聞社 via AP)

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聲明說，儘管國際社會一再發出呼籲，但朝鮮仍被指責繼續 "升級"，"發射彈道導彈的次數達到創紀錄的水平"，這表明 "朝鮮決心推進其非法核能力和彈道能力並使之多樣化"。

這份在歐盟總部布魯塞爾發表的聲明由七國集團（美國、加拿大、日本、法國、德國、意大利和英國）外長共同簽署，歐洲外交事務負責人何塞普-博雷利也加入了簽署行列。

七國集團聲明稱："再次重申，我們要求朝鮮以徹底、可核查和不可逆的方式放棄核武器、現有核計畫和任何其他大規模殺傷性武器及彈道導彈計畫。” 他們還要求平壤 "全面遵守聯合國安全理事會相關決議規定的所有義務"。

朝鮮周四宣布，它在三個月內第二次將間諜衛星送入軌道的嘗試失敗了，同時立即並承諾將在十月進行另一次試驗。韓國統一部分析，平壤宣布發射失敗後就立即公布明確時間，可能代表平壤當局對技術進展具有相當信心。

對於朝鮮繼5月31日的第一次發射後僅時隔85天再次發射，韓國一位官員說，（朝方的發射日期）較韓軍預期早許多，但這是否真正具備發射技術尚有待分析。

韓聯社報道，韓美日三國外長24日決定考慮採取新的單邊制裁措施，以反制朝鮮當天再次企圖發射偵察衛星。韓國外交部稱，三國強烈譴責朝鮮不顧國際社會一再警告，繼5月之後時隔85天再次借“射星”之名執意發射彈道導彈，威脅韓半島乃至國際社會的和平與穩定。

據韓國聯合參謀本部（聯參）24日消息，韓軍正在動員艦艇和飛機打撈朝鮮所謂“航天運載器”的殘骸。