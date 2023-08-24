印度官員：莫迪在南非曾與習近平交談，提及對邊境問題關切

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據印度外交秘書克瓦特拉（Vinay Kwatra）介紹，印度總理莫迪在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會期間與中國國家主席習近平進行了交談，突出了印方對實控線沿線邊境問題的關切。克瓦特拉稱，莫迪和習近平同意“指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸並緩和局勢”。

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路透社報導指，中印關係過去三年多來一直緊張，雙方之前在2020年6月發生邊境衝突，導致24人死亡。雖然兩國在將近3千公里的邊境之後趨於平穩，但在少數地區繼續對峙。

克瓦特拉說，莫迪在約翰內斯堡峰會間隙向習近平突出了“印度對沿實際控制線未解決議題的關切”。據他說，莫迪還“強調維持邊境地區和平以及遵守並尊重實際控制線對實現印中關係正常化至關重要。”

報導稱，這是莫迪首次向習近平直接提出邊境議題，並重申通過其他部長多次與中方分享的印方立場。印度政府最近說，兩位領導人去年在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會間隙有過互動，但只是禮貌問候，討論了穩定關係的需要。

中國外交部發言人通過聲明證實了習近平曾於23日應約同莫迪交談。中方聲明稱，習近平強調，“中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。”

8月13日至14日，中印兩軍舉行了第十九輪軍長級會談。會後的聯合新聞稿稱，“雙方圍繞解決中印邊界西段剩餘問題展開積極、深入和建設性溝通。在兩國領導人共同指引下，雙方以開放性和前瞻性方式交換了意見，同意通過軍事和外交渠道保持溝通對話勢頭，儘快解決剩餘問題。在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧。”

雖然雙方說會談是積極的，但沒有任何實地撤軍的消息。中國外長和防長今年早些時候在印度參加G20會議和上合組織會議，並與印度外長和防長舉行會晤。