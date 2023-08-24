福島核廢水：岸田要求中國立即取消日本水產品進口限制

福島核廢水排海

東京電力公司24日啟動了福島第一核電站處理水排海作業，中國強烈譴責，宣布全面暫停進口日本水產品。日本首相岸田文雄當天要求中方立即取消該限制。東電發表評論稱若漁業出口遭受損失，將進行適當賠償。

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路透社報道，日本首相岸田文雄周四在關於福島放水的記者會上發表講話表示：“我們已通過外交渠道，要求中國立即解除對日本水產品的進口禁令。我們將強烈敦促中國政府讓專家就福島放水的影響進行科學辯論。”

岸田說：“日本政府將採取一切可能的措施，包括動用東京電力公司的資金和賠償，以使漁業企業不會因經ALPS處理的水排放到海洋而蒙受聲譽損害等損失。”

報道稱，2022年，日本向中國出口了價值約6億美元的水產品，中國成為日本最大的出口市場，香港位居第二。根據政府數據，到 2022 年，對中國和香港的銷售占日本水產出口總額的 42%。

中國海關沒有詳細說明受禁令影響的具體水產品，也沒有立即回應置評請求。

日本共同社報道，據福島縣漁業協會聯合會（縣漁聯、磐城市）相關人士稱，東電社長小早川智明在啟動排海前造訪縣漁聯，道歉稱“至今給大家造成很大困擾並帶來形象受損等擔憂，將誠心誠意進行應對”，向漁聯高層等鞠躬致歉。

據共同社，排海計畫持續約30年，直到第一核電站反應堆報廢作業結束。每天都在產生成為處理水之前的污染水，廠區內林立的保存污染水的儲罐約有1000座，即便按照計畫2023年度排放約3.12萬噸，也只能減少約10座儲罐的量。啟動排海後仍存在大量課題。東電把24日排放的處理水中約1噸用約1200噸海水稀釋後放進大型水槽，確認放射性物質活度為最大63貝克勒爾，大大低於東電設定的排海標準、即1升不到1500貝克勒爾（國家標準的四十分之一）。下午1點03分開始排放，處理水通過海底隧道在近海約1公里之外的海中擴散開來。

今後每天排放約460噸處理水，計畫首次用17天左右總計排放約7800噸，2023年度計畫排放四次。處理水是把被放射性物質污染的水用“多核素去除設備”（ALPS）凈化後的水，目前在核電站廠區內保管的量約為134萬噸，相當於容量的約98%。

福島核廢水危險嗎？

據法新社，福島核電站排的廢水經過一種名為 "先進液體處理系統"（ALPS）的過濾工藝處理。這可以去除水中的大部分放射性物質，但現有技術無法去除氚。氚是一種自然存在於海洋中的放射性核素，對輻射影響很小。專家稱，如果吸入或攝入，氚會帶來風險，但只有非常高的劑量才會對人體健康有害。

東京電力公司計畫稀釋這種 "氚化 "水，將其放射性水平降至每升 1,500 貝克勒爾（Bq/L）以下。

這一臨界值比日本國家三態水標準（60,000 Bq/升）低 40 倍，與國際標準一致，比世界衛生組織（WHO）為飲用水設定的上限（10,000 Bq/L）低約 7 倍。

國際原子能機構（IAEA）在 7 月份為日本的項目開了綠燈，該機構在周四表示，它對第一次排放的水樣進行的分析，結果 "遠遠低於 "規定的 1,500 Bq/L 限值。

報道稱，幾十年來，世界各地運行中的核電站以及法國拉海牙等核廢料後處理廠也經常向水中排放氚。

澳大利亞阿德萊德大學輻射專家托尼-胡克（Tony Hooker）告訴法新社："我們沒有發現這些做法對環境或健康造成任何影響"。