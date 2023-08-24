緬甸向中國移交兩名電信詐騙嫌疑人

電信詐騙

緬甸當局已將兩名涉嫌參與針對中國公民進行電信詐騙的男性移交給中國，但沒有具體說明兩名嫌疑人的國籍。法新社引述緬甸的報道指出，在緬甸，犯罪組織被指控綁架外國人，尤其是中國公民，或將他們誘騙到緬甸北部和東部邊境無管轄力量的飛地，脅迫他們參與通常是針對同胞的電信詐騙。

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據緬甸國營報紙《環球新光報》報道，兩名嫌犯是周三上午在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國的。其中一人據說是“詐騙案的核心人物”。報道還說，另外六名涉嫌電信詐騙的人已在六月份移交給中國了。

經過數周的接觸，詐騙犯試圖說服受害者將資金投資到虛假的網絡投資平台和其他虛假項目中。

7月底，中國駐緬甸大使館發明了一份生命，呼籲緬甸軍政府“根除”這些設在邊境地區的犯罪中心，並嚴詞譴責“嚴重損害中緬兩國人民利益”的欺詐行為。

除了中國人之外，柬埔寨人、泰國人和老撾人據說也被人以高薪工作或戀愛為由的虛假承諾誘騙到緬甸。

據《環球新光報》的報道，這些國家的當局針對詐騙犯罪展開了一次“特別行動”，但沒有具體說明這次行動是否促成了最近的逮捕行動。

今年6 月初，泰國切斷了對緬甸邊境小鎮 “卡卡園（Shwe Kokko）” 的電力供應，據分析人士稱，這座小鎮處於緬甸親軍方的少數民族民兵的勢力範圍，被用於非法賭博和電信詐騙的基地。