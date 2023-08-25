日本開始對核處理水入海採樣檢測

日本/核處理水入海

東京電力福島第一核電站處理水排海作業開始第二天的25日，日本環境省啟動了周邊海域的海水採樣，以調查放射性物質氚的活度濃度。東電已着手分析排海啟動後採樣的海水，結果最快25日傍晚出爐。

廣告 繼續瀏覽後續

日本環境省啟動福島一核周邊海水採樣。據共同社今天報道稱，中國大陸全面暫停進口日本水產品，香港也禁止進口福島和東京等10個都縣的水產品。日本水產品有4成出口到中國大陸和香港，海域的數據將成為與其交涉的材料，對於防止負面輿論擴大也很重要。

日本已經要求中國停止禁令。

據日本環境省稱，早晨7點前後，4艘採樣作業船從福島縣內的港口出發。在方圓50公里左右海域內的11個地點，分別採樣2升海水。分析結果最快27日公布。計畫在大致3個月時間裡每周公布一次。

啟動排海後的大約1個月時間裡，東電會在核電站方圓3公里內的10個地點每天採樣，並在翌日公布結果。

日本原子能規制委員會在過去至少10年裡，對核電站周邊海域的氚濃度實施了檢測。據悉，方圓3公里以內海域的數值大致在低於每升0.5貝克勒爾的範圍內浮動，更遠處則幾乎無法檢出。規制委將以此為基礎，確認數值有無變化。

據該報道，福島縣政府和規制委也在進行監測。觀測頻率各有不同，但會憑藉從宮城縣到茨城縣共100個以上地點形成的觀測網追蹤氚的動向。

東電計畫平均每天將約460噸處理水用約34萬噸海水稀釋後排放。官網主頁上公開了拍攝24日排放情景的視頻。

共同社說，東電通過稀釋使氚的濃度低於國家標準的四十分之一，即低於每升1500貝克勒爾，然後從近海約1公里處排放。據悉，實際運用標準低於700貝克勒爾。24日在確認濃度為最大每升63貝克勒後啟動排放，之後計算值為200貝克勒爾。